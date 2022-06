Wystrój wnętrz – pomysły i inspiracje

Wystrój wnętrz

Własny dom to marzenie niemal każdego z nas. Już od dziecka wyobrażamy sobie, jak wyglądać będzie nasze przyszłe gniazdko, gdzie zostanie wybudowane, jak będzie duże i jak prezentować się będą jego wnętrza. Proces budowy domu sam w sobie jest niezwykle skomplikowany- ale dla wielu prawdziwa zabawa zaczyna się, kiedy jego szkielet jest już wzniesiony. To właśnie wtedy przystąpić możemy do wystroju i wyposażenia wnętrz. Zadanie to, z pozoru łatwe i przyjemne, jest jednak procesem wymagającym dużej determinacji i mnóstwa zapału. Nie da się jednak ukryć, że osiągnięte rezultaty, gdy spełniają nasze oczekiwania, przyniosą mnóstwo satysfakcji.

Aranżację wnętrz przeprowadzić można samodzielnie, lub też o pomoc można zwrócić się do profesjonalisty- architekta i projektanta wnętrz. Oba rozwiązania mają swoje pozytywne, jak i negatywne strony. Wszystko zależy od naszych indywidualnych zdolności, wielkości budżetu przeznaczonego na aranżację wnętrz oraz czasu, który na proces ten możemy poświęcić.

Od czego zacząć wystrój wnętrz?

Pierwszym krokiem, który podejmujemy rozpoczynając proces aranżacji wnętrz, jest analiza przestrzeni. Musimy dokładnie przyjrzeć się każdemu pomieszczeniu i zapoznać się z ich dokładnymi rozmiarami, dostępem i układem okien i drzwi oraz kształtami. Od tych czynników zależeć będą możliwości aranżacyjne. Jednym z najważniejszych kwestii pod tym względem jest analiza rozmieszczenia okien- to właśnie od tego zależeć będzie, do jakiego stopnia nasze wnętrza skąpana będą w naturalnym świetne i gdzie umieścić będzie można konkretne meble i inne elementy wyposażenia.

Innym decydującym czynnikiem jest rozmiar pomieszczenia. Zupełnie inaczej aranżuje się wnętrze przestronne, niż to o ograniczonym metrażu. Posiadacze mniejszych domów i mieszkań nie powinni jednak w procesie wystroju wnętrz iść na kompromis- nawet najmniejszy pokój urządzić można wygodnie, praktycznie i stylowo. Wystarczy kierować się kilkoma podstawowymi zasadami- dobór jasnych kolorów, wielofunkcyjne meble, ograniczona liczba dekoracji i dodatków- aby osiągnąć pożądany efekt. Większe pomieszczenia pozwalają nam oczywiście na aranżację swobodniejszą i łatwiejszą- dlatego właśnie współcześnie najczęściej urządza się na otwartej przestrzeni. Otwarta strefa dzienna, łącząca w sobie obszary salonu, jadalni i kuchni, jawi się przestronniej, a jej przestrzeń jest wizualnie większa.

Mając za sobą szczegółową analizę wnętrz i zapoznanie się z wadami i zaletami poszczególnych pomieszczeń, należy zdecydować się na styl aranżacji wnętrz. Decyzja o motywie przewodnim znacznie ułatwi późniejszy zakup mebli, dodatków i dekoracji, a także wybór materiałów wykończeniowych i ich kolorów.

Aranżacje wnętrz- w jakim stylu?

Wnętrza urządzić można na wiele różnych sposobów, kierując się kryteriami przynależnymi do poszczególnych stylów wystroju wnętrz.

Styl skandynawski cechuje wykorzystanie naturalnych materiałów, wśród których króluje drewno. Świetnie komponuje się ono z bielą ścian oraz naturalnymi kolorami tekstyliów i dekoracji. We wnętrzach skandynawskich pierwsze skrzypce odgrywa naturalne światło, dzięki któremu jawią się one niezwykle jasno.

Styl shabby chic stawia na pastelowe kolory oraz jasne meble, którym nadaje się sfatygowany charakter. Najczęściej pokrywa się je białą, lekko przybrudzoną farbą, specjalnie pozostawiając puste miejsca lub obdrapania. Kobiece dodatki i subtelne dekoracje są nieodłącznym elementem wnętrz w tym stylu.

Styl rustykalny odwołuje się do estetyki znanej nam z wiejskich chat. Głównym materiałem jest drewno, występujące nie tylko na podłogach czy ścianach, ale także w postaci mebli i dekoracji. We wnętrzach rustykalnych nie może zabraknąć mebli takich jak komoda oraz kwiecistych tekstyliów.

We wnętrzach urządzonych w stylu klasycznym prym wiedzie estetyczna spójność oraz elegancja. Nie ma tu miejsca na krzykliwe kolory czy dekoracje, ale za to jest przestrzeń na stylowe meble i dekoracje. Ważną rolę w klasycznych wnętrzach odgrywają elementy oświetlenia.

Styl industrialny wprowadza na salony elementy znane nam ze starych fabryk i magazynów. Ulubionymi materiałami są beton architektoniczny, surowa cegła i metal. Wnętrza o tej estetyce odznaczają się surowością, którą złagodzić można drewnem.

Styl minimalistyczny stawia na stonowaną kolorystykę, ograniczona ilość mebli i dodatków oraz nowoczesne materiały wykończeniowe. Istotna jest prostota formy i funkcjonalność elementów wyposażenia.

Dobór odpowiedniego stylu to kwestia całkowicie indywidualna. Najistotniejsze jest to, aby domownicy komfortowo czuli się w urządzonych wnętrzach. Nie każdemu odpowiada styl stawiający na przepych i wielość dodatków. Inni z kolei niedobrze czują się w pomieszczeniach zaaranżowanych na modłę chłodnego minimalizmu. Style można oczywiście mieszać, czerpiąc to, co najlepsze z różnych estetyk.

Czy Warto zwrócić się o pomoc w dekorowaniu wnętrz do profesjonalisty?

Dekorowanie wnętrz nie jest proste i wie o tym każdy, kto kiedykolwiek podjął się tego zadania. Dla wielu najlepszą z opcji jest zwrócenie się o pomoc do eksperta- projektanta lub architekta wnętrz. Wiążą się z tym jednak konkretne obawy- ile taka usługa będzie kosztować? Czy osiągnięty efekt będzie zgodny z naszymi oczekiwaniami? Ile czasu zajmie realizacja projektu wystroju wnętrz?

Warto przede wszystkim zdać sobie sprawę z tego, że projektanci i architekci wnętrz posiadają ekspercką wiedzę na temat każdego aspekty aranżacji wnętrz. Wielu z nas ma mętne pojęcie o materiałach, kolorach i meblach. W głowie mamy jedynie ogólny zarys tego, jak nasze wnętrze powinno wyglądać- nowocześnie, przytulnie, stylowo, modnie. Profesjonaliści potrafią przenieść nasze oczekiwania do rzeczywistości. Są w stanie w odpowiedni sposób zestawić materiały wykończeniowe, dobrać do nich kolory i najlepsze meble. Wiedzą, gdzie najlepiej względem okna ustawić kanapę i jakiej wysokości względem fotela umieścić lampi do czytania. Służą profesjonalna poradom tym, którzy stanęli przed zadaniem urządzenia wnętrza o niecodziennie małym rozmiarze lub niekonwencjonalnym kształcie. Co więcej, posiadają rozległe kontakty w branży, co oznacza, że są w stanie uzyskać dla swoich klientów dostęp do często tańszych i lepszych jakościowo materiałów czy elementów wyposażenia.