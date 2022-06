Wystrój okien – pomysły i inspiracje

Wystrój okien

Dekoracja okien we wnętrzu domu czy mieszkania to zwieńczenie procesów aranżacyjnych. Nie dla każdego jest to etap urządzania wnętrz istotny i znaczący- wielu z nas pozostawia go na bliżej nieokreśloną przyszłość. Bez odpowiedniego wystroju okien nie jest jednak możliwe domknięcie aranżacji wnętrza salonu czy sypialni. Życie z odkrytymi oknami na dłuższą metę nie sprawdzi się- wystawieni na pokaz publiczny już po krótkim czasie zapragniemy skryć się za zwiewną firanką czy ciężką zasłoną. Wystrój okien to zatem kwestia nie tylko dekoracyjna, ale przede wszystkim praktyczna.

Nagie okna nie tylko wystawiają życie domowników na ciągły widok publiczny, umożliwiając sąsiadom oraz przechodniom zaglądać do wnętrz domu, ale także nadają wnętrzom chłodny, surowy charakter. Sposób dekoracji okien zależy jednak głównie od naszych indywidualnych upodobań oraz od stylu, w jakim zaaranżowane zostało poszczególne pomieszczenia. W żadnym wnętrzu o minimalistycznej estetyce nie znajdzie się miejsce na bogato zdobione, koronkowe firanki czy ciężkie, purpurowe zasłony. Na szczęście na rynku dostępnych jest wiele rodzajów dekoracji okiennych, które przypadną do gustu każdemu, bez względu na to, jak wysokie stawiają wymagania. Liczne opcje odznaczają się nie tylko walorami estetycznymi, ale także dużą dozą funkcjonalności.

Jeżeli nie wiecie, jak zabrać się za dekorowanie okien i czym je właściwie zakryć, zapoznajcie się z tym krótkim zbiorem porad i wskazówek.

Jak dobrać dekorację okna?

Wystrój okien to nie tylko dopełnienie aranżacji wnętrz. To także sposób na osiągnięcie wyższego poziomu prywatności oraz zasłonięcie ewentualnych mankamentów i elementów nieestetycznych, znajdujących się na zewnątrz. Ta ostatnia kwestia jest szczególnie istotna dla tych, rezydujących w mieszkaniach a bloku. O wiele lepiej spoglądać jest na ciekawą i przyjemną w wizualnym odbiorze dekorację okienną, niż szarą i obdrapaną ścianę sąsiedniego bloku. Wystrój okien dobieramy także, aby zakryć ewentualne mankamenty we wnętrzu- nieestetyczny grzejnik, problem ze ścianą, czy ramą okienną. Idealna dekoracja okna to taka, która podkreśli kształt i rozmiar samego okna.

Jest kilka trików przy doborze firan czy zasłon, które pomogą w osiągnięciu konkretnego wizualnego efektu. Można powiesić je na przezroczystym karniszu, umieszczonym nad ramą okienną, co optycznie podwyższy wnętrze. W wysokich wnętrzach z kolei warto jest umieścić karnisz na linii ramy okiennej, co je wizualnie obniży. Jeżeli nasze okna są zbyt wąskie, a chcielibyśmy je optycznie powiększyć, warto jest rozciągnąć firany tak, aby wychodziły poza ramy okienne.

Dobór dekoracji okiennych zależy w głównej mierze od tego, do jakiego stopnia zależy nam na dostępnie naturalnego światła. Niemal każdy pragnie, aby wnętrza jego domu były dobrze doświetlone, a naturalne światło mogło do nich swobodnie wpadać. Niekiedy jednak, jak to się dzieje w przypadku sypialni, wolimy, aby było ciemniej i bardziej klimatycznie. Pod tym względem zatem dobieramy elementy wystroju okien.

W ciemnych pomieszczeniach, które chcielibyśmy jednak rozjaśnić, z pewnością nie sprawdzą się ciężkie, długie zasłony z grubego materiału. Lepiej postawić jest na lekkie, zwiewne firanki lub zasłonki, z jasnych, przepuszczających światło materiałów. Żaluzje czy rolety z kolei są w stanie zapewnić nam niemal całkowitą ciemność, dlatego są najlepszym wyborem do sypialni.

Firany, zasłony, a może rolety? Co wybrać?

Na rynku dostępnych jest kilka rodzajów dekoracji okiennych, a każda z nich występuje w niezliczonej ilości wariantów. Dlatego też wybór tej właściwej jest niezwykle ciężki i skomplikowany. Dekoracje okien wybieramy nie tylko ze względu na ich walory estetyczne, ale głownie z uwagi na aspekty praktyczne. Zapoznajcie się z przeglądem tych najbardziej popularnych opcji. Firany i zasłony to rozwiązanie klasyczne, które przychodzi nam do głowy jako pierwsze, gdy myślimy o dekoracjach okiennych. Współcześnie można zdobyć je niemal w każdym kolorze, z niezliczonej ilości materiałów o zróżnicowanych wzorach. Firany są bardziej zwiewne i cechuje je większa delikatność. Zasłony z kolei odznaczają się sporym ciężarem oraz grubym materiałem. Dobrym połączeniem jest udekorowanie okna oboma rodzajami- tym samy uzyskamy możliwość rozproszenie światła dzięki firankom oraz całkowitego zaciemnienia dzięki zasłonie.

Rolety rzymskie wykonuje się z tkaniny podobnej do tej wykorzystywanej do produkcji zasłon lub też tej bardziej zwiewnej. Dekorację tę podnosi się za pomocą łańcuszka lub sznurka. Rozwiązanie to idealnie nadaje się zwłaszcza do małych pomieszczeń, których nie chcemy dodatkowo przepełniać długimi zasłonami czy firanami. Zapewniają one jednocześnie doskonałą ochronę prywatności i intymności we wnętrzu. Są także dobrym rozwiązaniem do wnętrz urządzonych w stylu minimalistycznym, gdyż najczęściej nie rzucają się w oczy i są bardzo dyskretne.

Żaluzje poziome mogą przepuszczać światło, wytwarzając grę cieni w pomieszczeniu, lub też całkowicie je blokować- wszystko zależy od kąta nachylenia lameli. W nowoczesnym wydaniu żaluzje odznaczają się lamelami szerszymi, dzięki czemu są bardziej trwałe i prezentują się szykowniej.

Rolety kasetowe produkowane są z tkanin o zróżnicowanych wzorach i kolorach. Można również wybrać indywidulany motyw, dzięki czemu roleta nabierze niepowtarzalnego charakteru. Dzięki szerokiemu wyborowi roletę można dopasować do każdego rodzaju wnętrza. Opcja ta zapewnia dobrą ochronę przed słońcem i wścibskimi spojrzeniami sąsiadów.

Skomplikowany jest nie tylko wybór odpowiedniego dla nas rodzaju dekoracji okiennych- prawdziwym wyzwaniem jest dobranie ich koloru i materiału, z którego zostały wykonane. Wystrój okien powinien przede wszystkim komponować się z dominującym we wnętrzu stylem aranżacji. Powinien uzupełniać charakter wnętrza, zarówno pod względem estetycznym, jak i praktycznym. Kolor dekoracji okiennych nie powinien być jednakowy, co kolor ścian, ale warto, aby pozostawał w tej samej kolorystycznej gamie. Istotna jest spójność aranżacyjna, ale warto unikać monotonii. Jeżeli chcemy jednak, aby obszar okna był wyrazisty, warto postawić na dekoracje, które staną się mocnym akcentem wnętrza.

Skąd czerpać inspiracje na wystrój okien?