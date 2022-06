Niemal każdy z nas marzy o własnym domu czy mieszkaniu- własnych czterech ścianach, których wnętrza zaaranżować można według indywidualnego uznania. Aranżacja wnętrz to jednak zadanie wymagające dużo energii, głowy pełnej pomysłów i pewnej znajomości trendów, stylów i materiałów. Mnogość inspiracji, które tak łatwo znaleźć można przeglądając strony internetowe, czasopisma branżowe lub oglądając programy wnętrzarskie, a także różnorodność dostępnych na rynku materiałów, mebli, dekoracji, ich kolorów, wzorów i tekstur, może często przyprawiać o zawrót głowy. Często najlepszym rozwiązaniem wydaje się być zwrócenie się o pomoc do profesjonalisty- eksperta od aranżacji i urządzania wnętrz. Projektanci wnętrz, architekci i dekoratorzy posiadają rozległą wiedzę w tej dziedzinie, mają bogate doświadczenie w urządzaniu różnego rodzaju wnętrz, a także posiadają liczne kontakty w branży, dlatego skorzystanie z ich usług może znacznie ułatwić proces aranżacji wnętrz.

Nie da się jednak ukryć, że samodzielny design wnętrz daje dużo satysfakcji i jest zajęciem niezwykle pochłaniającym. Osiągnięcie pożądanego rezultatu bez pomocy eksperta to uczucie spełnienia, a zadowolenia odczuwane w czasie tego procesu nie da się z niczym innym porównać. Dlatego warto zdecydować się na samodzielne poszukanie pomysłów i inspiracji i ich implementację w naszych wnętrzach. Oto krótki poradnik dotyczący tego, jak najlepiej urządzić wnętrza domu czy mieszkania.

W jakim stylu urządzić wnętrza?

Wybór stylu, w jakim nasze wnętrza zostaną urządzone, jest pierwszą ważną decyzją w procesie aranżacji. Mając główną, przewodnią ideę, łatwiej będzie dobrać meble, dodatki i inny elementy wyposażenia wnętrza. Do każdego ze stylów w aranżacji wnętrz pasują odpowiednie materiały, meble i dekoracje. Podążając za specyficznymi wytycznymi aranżacja wnętrz będzie procesem znacznie łatwiejszym. Poniżej znajdziecie krótki opis każdego ze stylów w aranżacji wnętrz. Styl skandynawski to naturalne materiały, takie jak jasne drewno, pięknie łączące się z bielą oraz szarościami. Odznacza się prostotą i przywiązaniem do natury, ma wiele wspólnego z ekologią. Istotną rolę odgrywają w nim naturalne światło oraz przytulne tekstylia. Styl etno to wybuchowa mieszanka wzorów i kolorów, nawiązująca do wyglądu wnętrz w Ameryce Południowej czy na Dalekim Wschodzie. Wnętrza w tym stylu urządza się pamiątkami z dalekich podróżny, licznymi dekoracjami i dodatkami. Nie brak z nich dywanów, kolorowych jaśków i draperii zdobiących ściany. Styl eklektyczny to łączenie ze sobą różnorodnych, nierzadko kontrastowych stylistyk. Różne materiały i kolory łączą się z zaskakująco spójną całość. Wnętrza w tym stylu udekorowane są personalnymi dekoracjami i nie brak im wyrazistej osobowości. Styl rustykalny to doskonałe rozwiązanie dla tych, którzy tęsknią za prostotą i naturalnością rodem z wiejskich chat w minionym stuleciu. We wnętrzach rustykalnych króluje drewno, kwieciste tekstylia i rzemiosło. Odznaczają się one dużą dozą przytulności. Styl vintage to oryginalność i niepowtarzalność wynikająca z faktu, że wnętrza urządzone na jego modłę wyposażone są w meble unikatowe, wynalezione na pchlich targach czy w sklepach z antykami. Styl prowansalski podobny jest do stylu rustykalnego – tu także istotną rolę odgrywa naturalne drewno oraz bogato zdobione meble. Często wprowadza się do niego także inne elementy, takie jak zwiewne tekstylia czy dodatki w kolorze lawendy. Styl minimalistyczny to prostota, funkcjonalność i ograniczenie mebli i dodatków do niezbędnego minimum. Ulubionymi kolorami stylu minimalistycznego są biel, czerń i szarości, a materiałami szkło, beton i metal. Styl azjatycki to egzotyczne drewno, proste, ale stylowe meble, głęboka paleta kolorów oraz mnóstwo zieleni, głównie bambus. Świetnie sprawdza się zwłaszcza w łazienkach, gdy chcemy nadać im nieco bardziej oryginalny i niepowtarzalny charakter.

Jakie dekoracje najlepiej sprawdzą się we wnętrzach domów i mieszkań?

Charakter i ilość dekoracji zależeć będzie przede wszystkim od stylu, w jakim zdecydujemy się udekorować nasze wnętrza. Warto jednak kierować się kilkoma podstawowymi zasadami w czasie zdobienia poszczególnych pomieszczeń. Przede wszystkim należy pamiętać, aby nie przesadzić z ilością i wyrazistością ozdób. Na liczne dekoracje pozwolić można sobie tylko wtedy, gdy wnętrze jest duże i przestronne. W innym przypadku, w pokojach o ograniczonym metrażu, ich wielość sprawi, że przestrzeń wyda się jeszcze mniejsza i wizualnie przytłoczona. Zamiast na ilość warto postawić na jakość dekoracji. Designerskie elementy wyposażenia wnętrz, choć często dużo droższe i trudniej dostępne od tych, które zakupić można w sieciowych marketach budowlanych i sklepach wnętrzarskich, są w stanie nadać naszym wnętrzom oryginalny i niepowtarzalny charakter. Pojedyncza lampa, sufitowa czy tez podłogowa, wyjątkowe dzieło sztuki lub przepiękny dywan mogą stać się główną gwiazdą każdego pomieszczenia. Tańszą opcją na dekorowanie wnętrz jest dobieranie ozdób sezonowo, dopasowując je do aury panującej na zewnątrz. Ciepłe koce i pledy lepiej sprawdzą się jesienią i zimą, niż w środku lata. Wyraziste poduszki i jaśki ładniej prezentować będą się latem czy wiosną. Niewielkie ozdoby, takie jak wazony czy poszewki na jaśki, niezwykle łatwo i tanio jest wymienić i dopasować do zmieniających się sezonów. Aby nadać wnętrzom oryginalny i niekonwencjonalny wygląd, warto wprowadzić do nich ozdoby o charakterze indywidualnym. Niezwykle popularne ostatnio są napisy, wykonane z ozdobnego, często kolorowego drutu lub też w formie neonów. Ciekawie zaaranżowane na ścianie ramki ze zdjęciami rodziny i przyjaciół nadadzą naszym wnętrzom osobowość i charakter. Naturalne dekoracje- rośliny, świeże kwiaty, ozdoby drewniane- odznaczają się nie tylko dużą estetyką, ale także pro zdrowotnymi właściwościami. Oczyszczają powietrze i czynią klimat we wnętrzu zdrowym i korzystnym dla domowników.

Skąd czerpać inspiracje na urządzanie i dekorowanie wnętrz?