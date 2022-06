W projekcie każdego domu warto uwzględnić obszar zewnętrzny, przeznaczony na relaks i spędzanie czasu z rodziną i przyjaciółmi na świeżym powietrzu. Taras stanowi przedłużenie strefy dziennej i łączy wnętrza domu z ogrodem. Dowiedzcie się, co należy wziąć pod uwagę projektując idealny taras, balkon czy patio.

Co wziąć pod uwagę przed projektowaniem tarasu?

Tarasy projektuje się w procesie planowania domu. Obszar ten powinien pod względem architektonicznym nawiązywać do stylu fasady- mowa tu o spójności materiałów wykorzystanych do jego budowy oraz tych, pokrywających elewację. Istotne jest także jego usytuowanie- idealna lokalizacja to taka od strony południowo-zachodniej, gdzie przez najdłuższy czas będziemy się cieszyć największą ilością naturalnego światła oraz dużym nasłonecznieniem. Położenie jest także ważne ze względu na rośliny, którymi taras zdecydujemy się obsadzić. Innymi ważnymi elementami, o których należy pamiętać, jest przygotowanie podłoża pod taras- usunięcie ziemi na głębokość 40 centymetrów na całej planowanej powierzchni tarasu oraz stworzenie spadku, w kierunku przeciwnym od ścian domu, co zapobiegnie problemowi gromadzenia się wody. Na koniec wybieramy płyty tarasowe, lub tez inne materiały, którymi chcemy pokryć jego powierzchnię.

Taras, balkon czy może patio – czym się różnią?

Wielu z nas balkon od tarasu z pewnością rozróżniłoby jedynie pod względem powierzchni- ten pierwszy jest naturalnie mniejszy od drugiego. Innym kryterium rozróżniającym je jest wysokość, gdzie są zlokalizowane- balkony to niezadaszone obszary na wysokości stropu budynku. Taras najczęściej znajduje się na poziomie gruntu, stanowiąc przedłużenie strefy dziennej, łącząc ją z ogrodem. Innym pomysłem na zewnętrzny obszar domu jest loggia lub patio – jest to miejsce oddzielone od wnętrza budynku za pomocą przeszkleń, które odgradzają ją także od zewnątrz. Patio może mieć otwarty dach, dzięki czemu korzysta z dopływu promieni słonecznych i świeżego powietrza.

Skąd czerpać inspirację na aranżacja tarasu, balkonu czy patio?