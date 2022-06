Sypialnia na poddaszu

Niezagospodarowane poddasza to niestety wciąż standard. Przestrzenie te przeznaczamy częściej na składowanie niepotrzebnych przedmiotów i gratów, niż na funkcjonalne pomieszczenie. Zniechęca niekorzystny układ tego obszaru, wynikający z istnienia skosów. Wydaje nam się wtedy, że urządzenie takiego wnętrza nastręczać będzie licznych trudności. Choć oczywiście nie jest to zadanie łatwe, nie można nazwać go niemożliwym.

Jest wiele opcji na to, co można zrobić z poddaszem- urządzić na nim łazienkę, domową siłownię, spa czy też sypialnię. Ta ostatnia opcja jest szczególnie korzystna, gdyż sypialnia pod skosami odznaczać będzie się dużą dozą przytulności. Niski sufit, a także liczne zakamarki, powodują dodatkowo, że we wnętrzu takim człowiek znajduje się w izolacji może się wyciszyć. Aby sypialnia na poddaszu dobrze spełniała swoją rolę, była praktyczna, wygodna w użytkowaniu i stylowa, ważny jest odpowiedni, dobrze przemyślany projekt. Liczą się także odpowiednie materiały wykończeniowe oraz dobrze dobrana kolorystyka. Dowiedzcie się, jak zaplanować przeistoczenie poddasza w klimatyczną sypialnię.

Sypialnia na poddaszu- dlaczego warto?

Sypialnia to pomieszczenie w każdym domu, które odgrywa niezwykle istotną rolę. To właśnie tutaj nasze ciało i umysł regenerują się po ciężkim dniu. Wnętrze sypialni powinno być zatem urządzone w taki sposób, aby wspomagało odpoczynek i zdrowy sen.

Sypialnia dla jednych pełni jedynie funkcje miejsca do spania. Wtedy na jej wyposażenie składają się łóżko i szafki nocne. Dla większości z nas sypialnia łączy w sobie jednak role, pełniące także przez garderobę, domowe biuro czy siłownię. Wtedy wyposaża się ją w dodatkowe meble i elementy wyposażenia- szafę, regał, komodę, toaletkę, biurko, fotel, krzesło, a nawet bieżnię czy rower stacjonarny.

Pierwszym zatem krokiem, jaki należy podjąć przed rozpoczęciem prac projektowania sypialni na poddaszu, jest określenie własnych potrzeb. warto przemyśleć, czym, poza miejscem do spania, ma być nasza sypialnia. Może zdarzyć się tak, że nasze potrzeby trzeba będzie zmodyfikować i dopasować je do możliwości pomieszczenia- poddasza są niekiedy naprawdę niewielkie i to właśnie rozmiar determinować będzie, co z nim zrobimy.

Nawet jednak w najmniejszej sypialni pod skosami można urządzić sobie miły, ciepły i klimatyczny kącik. Obniżony sufit ogranicza nieco przestrzeń, czyniąc ją jednak kompaktową i przytulną. W sypialniach na poddaszu jest też z natury nieco ciemniej, co dla wielu jest niezwykle istotne w pomieszczeniu przeznaczonym do spania.

Jak urządzić sypialnię na poddaszu?

Aranżacja sypialni na poddaszu zależeć będzie w dużym stopniu od rozmiaru samego obszaru przeznaczonego pod zagospodarowanie. Istotne jest także, który bok sypialni przylega do połaci dachu- najkorzystniejszym wariantem jest, kiedy jest to bok krótszy. Wtedy niekorzystnej przestrzeni pod skosami jest nieco mniej.

Obszar bezpośrednio pod skosem wykorzystać można na kilka sposobów. Dla tych, którzy nie mają poczucia klaustrofobii i obniżony sufit nad głową nie stanowi problemu, dobrym rozwiązaniem będzie umieszczanie tam łózka. Wtedy przestrzenie o wyższym suficie przeznaczyć będzie można na ich funkcjonalne umeblowanie. Obszary takie przeznaczyć można na przykład na dużą szafę, czy biurko i krzesło. Świetnym pomysłem jest umieszczenie okna tuż na łóżkiem. Nocą, leżąc wygodnie w łóżku, podziwiać można gwiazdy, a o poranku obudzić się w promieniach słońca. Okna takie zabezpieczyć można zewnętrzną roletą, dzięki czemu nie tylko zyskamy opcję zaciemnienia wnętrza, ale także zagłuszenia potencjalnych hałasów, na przykład wywołanych przez spadające krople deszczu.

Niezwykle ważne w projekcie sypialni na poddaszu jest dobranie odpowiednich źródeł oświetlenia. Jest to pomieszczenie na tyle intymne, że nie wymaga instalowania lamp świecących intensywnym światłem. Istotne jest jednak, do jakiego stopnia do wnętrza sypialni wpada naturalne światło i jakiego rodzaju sztuczne oświetlenie się w niej znajdzie. Światło naturalne istotne jest zwłaszcza o poranku, gdyż działa na nasz organizm pobudzająco, dodając mu energii. Najlepszym rozwiązaniem do sypialni na poddaszu są oczywiście okna dachowe, otwierane obrotowo. W ten sposób przełamujemy skosy dachu i gwarantujemy naturalnemu światłu swobodny dostęp do wnętrza sypialni. Nie tylko światło łatwo wpada wtedy do środka- takie okna daje także możliwość przepływu świeżego powietrza oraz utrzymanie kontaktu z otoczeniem zewnętrznym. Im niżej zamontowane i większe, tym bardziej okoliczny krajobraz zagości we wnętrzu sypialni.

Projektując sypialnię na poddaszu warto zdecydować się na rozwiązania architektoniczne i aranżacyjne, które podkreślą atuty tego pomieszczenia- mamy tu głównie na myśli właśnie skosy. Można je uwypuklić za pomocą konkretnych materiałów wykończeniowych- najlepiej sprawdzi się drewno, które wprowadzi jeszcze bardziej przytulna atmosferę do wnętrz. Ciemne drewno sprawi jednak, że i tak już ograniczona przestrzeń poddasza wyda się jeszcze ciaśniejsza- dlatego lepiej pomalować je na jasny kolor, na przykład przybrudzoną biel, aby optycznie poszerzyć przestrzeń.

W zależności od tego, jak niskie i małe jest pomieszczenie przeznaczone na sypialnię, tak dobierać będziemy meble. Na tych niezwykle niskich i ciasnych poddaszach najlepiej sprawdzą się jak najniższe elementy wyposażenia- łóżko o niskim stelażu, lub w formie samego materaca, czy też niskie szafki nocne. przestrzeń pod skosami zagospodarować można wykonaną na indywidualne zamówienie garderobą, dzięki czemu łóżko będzie można wtedy ustawić w innej części pokoju. Pod skosy świetnie sprawdzi się także system szafek i półek pod zabudowę.

Jak urządzić na poddaszu sypialnię dla dziecka?

Poddasze to doskonałe miejsce na to, aby urządzić tam pokój dziecięcy. Niższy sufit, skosy oraz wytworzone przez nie liczne zakamarki nie będą stanowić dla dziecka takiego problemu, jaki stanowiłyby dla osoby dorosłej. Dziecko i tak większość czasu spędza bawiąc się na podłodze, a tej na poddaszu jest pod dostatkiem. Także i meble do pokoju dziecięcego są mniejsze i niższe, także lepiej nadają się do wyposażenia tej ograniczonej przestrzeni.

Pokój dziecięcy na poddaszu nie musi być specjalnie duży- mniejsze meble ułatwiają wyposażenie wnętrza, a i tak najważniejsze jest, aby zachować wolną podłogę. istotniejszym jest zapewnienie odpowiedniej ilości naturalnego światła w pokoju dziecięcym- dlatego sypialnia na poddaszu koniecznie musi mieć dostęp do okien dachowych. Pod oknem połaciowym ustawić można na przykład biurko, gdzie będzie ono doskonale doświetlone, stanowiąc dobre miejsce do nauki. Innym meblem, które może się w tym miejscu znaleźć, jest kanapa.

Zagospodarowanie poddasza i urządzenie na nim sypialni to doskonały pomysł. Przeglądając zdjęcia już zrealizowanych projektów, dostępnych na przykład na platformie homify, utwierdza nas w przekonaniu, że poddasze świetnie nadaje się właśnie na spełnienia funkcji miejsca do spania. Pomimo pewnych trudności w aranżacji i urządzaniu, sypialnie na poddaszu emanują wyjątkowym czarem i urokiem.