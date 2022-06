Projektując wnętrza domu i mieszkania pierwszą decyzją, jaka należy podjąć, jest wybór stylu, w jakim je urządzimy. Przeglądając strony internetowe w poszukiwaniu inspiracji często natrafiamy na wnętrza, które emanują wyjątkowym urokiem, wypełnione są przedmiotami starymi, ale nie antykami, gdzie dominuje biel połączona z tkaninami w kwieciste, delikatne wzory. Styl ten nosi nazwę shabby chic i jest jednym ze współcześnie najmodniejszych!

Czy charakteryzują się wnętrza w stylu shabby chic?

Styl shabby chic odznacza się wykorzystaniem mebli i dodatków, które stylizuje się na stare, zestawiając je z elementami o współczesnym designie. Jest to styl pełen delikatności i kobiecego wdzięku, który w doskonały sposób łączy ze sobą stare z nowym. Jego nazwa pochodzi z języka angielskiego i oznacza nadanie elementom starawym, sfatygowanym ( shabby ) współczesnego szyku ( chic ). Charakteryzuje go wykorzystanie subtelnych barw, które cechuje harmonia i delikatność. Ulubionymi kolorami stylu shabby chic są te pastelowe – róże, błękity, delikatne zielenie, żółcie i oczywiście biel. Wnętrza w tym stylu odznacza duży poziom romantyzmu- efekt ten osiąga się za pomocą tkanin i tekstyliów o delikatnych wzorach. Nie brak tutaj motywów kwiatowych, serduszek, motyli. Ważnym elementem stylu shabby chic są delikatne koronkowe firanki oraz kwieciste tapety.

Meble shabby chic – jak nadać im wyjątkowy styl?

Najważniejszym elementem wnętrz zaaranżowanych w stylu shabby chic są meble. Pomieszczenia wyposaża się albo w meble autentycznie stare, które nie odznaczają się jednak masywnością tak charakterystyczną dla antyków, albo meblami nowymi, stylizowanymi na starawe. Najlepiej do tego typu wnętrz pasują meble ludwikowskie, o bogato rzeźbionych elementach i o dekoracyjnych uchwytach. Elementy wnętrz shabby chic często pokrywa się farbą, którą się specjalnie wyciera, osiągając efekt jej odpadania i pękania. We wnętrzach shabby chic nie może zabraknąć takich elementów jak komody, kredensy czy krzesła o zdobionych oparciach. Ważne są także elementy oświetlenia oraz dekoracje- delikatne, subtelne i wprowadzające romantyczny klimat do wnętrz.

Skąd czerpać inspiracje na wnętrza w stylu shabby chic?

Bez względu na to, czy poszukujecie mebli shabby chic do Waszych wnętrz, czy tez jedynie pomysłów na aranżację w tym stylu, homify jest bogatym źródłem inspiracji. Na naszej platformie zgromadziliśmy setki tysięcy zdjęć urządzonych w różnych stylach, w tym właśnie w stylu shabby chic. Przeglądajcie nasze Katalogi Inspiracji, w których zebraliśmy dla Was najlepsze pomysły na aranżacje w tym stylu. Gwarantujemy, że w naszej obszernej bazie danych znajdziecie to, czego szukacie!