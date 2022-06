Sauna – pomysły i inspiracje

Posiadacze sauny w domu to prawdziwi szczęściarze- zwłaszcza zimą to wyjątkowe pomieszczenie sprawdza się wyśmienicie. Przesiadywanie w saunie, oczywiście z umiarem, pozytywnie wpływa na nasze zdrowie, urodę i samopoczucie. Dowiedzcie się, jak najlepiej zaprojektować domową saunę!

Jak zaprojektować miejsce na domową saunę?

Sauna w domu wiąże się z niższymi kosztami i nakładem pracy, niż mogłoby się to pozornie wydawać. Budżet przeznaczony na to przedsięwzięcie wynosi około 7-8 tysięcy złotych, a potrzebna przestrzeń to niespełna 1,5 metra kwadratowego. Sauny dostępne są już w stanie zmontowanym, prefabrykowane, lub też do samodzielnej budowy na miejscu. Prace montażowe zlecić można oczywiście firmie, w której dokonaliśmy zakupu sauny. Jej montaż nie powinien zająć więcej niż jeden dzień. Znalezienie samego miejsca na saunę nie powinno stanowić problemu- ze względu na jej niewielką wielkość można zmieścić ją praktycznie gdziekolwiek – w piwnicy, obok łazienki czy tarasu, w nieużywanym pokoju. Najlepiej już w trakcie projektowania domu włączyć saunę w układ pomieszczeń. Także remont jest dobrym momentem na jej dodanie.

O czym należy pamiętać montując saunę w domu?

Najważniejszymi elementami przy montażu sauny jest zapewnienie odpowiedniej wentylacji pomieszczenia, a także dobranie odpornych i trwałych materiałów. Nieodpowiednia wentylacja grozi nie tyko obniżonym komfortem korzystania z sauny, ale także zawilgoceniem pomieszczenia, a czasem nawet przegrzaniem elementów konstrukcyjnych i ich spaleniem. Należy pamiętać o tym, aby zachować odstęp pomiędzy ścianami głównymi domu a ściankami sauny. Co do materiałów, sauny najczęściej montuje się z konstrukcji szkieletowej drewnianej lub z drewnianych bali. Najpopularniejszymi gatunkami są świerk skandynawski, jodła kanadyjska, osik lub cedr. Posadzka i ławki muszą być z materiałów odpornych na wysoką temperaturą oraz takich, które zbyt szybko się nie nagrzewają. Drzwi powinny być drewniane z przeszkleniem lub szklane z drewnianymi uchwytami.

Jakie są rodzaje saun i jakie są ich wymagania instalacyjne?

Sauny dzielą się na trzy rodzaje: sucha, mokra i parowa. W tej pierwszej temperatura powietrza dochodzi nawet do 110 stopni, a wilgotność jest relatywnie niska – 5-10%. W saunie mokrej temperatura oscyluje w okolicach 70-90 stopni, a wilgotność 15-35 %. W tej saunie kamienie polewa się wodą, aby zwiększyć poziom wilgotności i obniżyć temperaturę. Sauna parowa to opcja najłagodniejsza, z temperaturą od 40 do 50 stopni i wysokim poziomem wilgotności. Do sauny suchej wystarczy jedynie odpowiednie przyłącze elektryczne. W mokrych i parowych konieczne są jeszcze przyłącza wodne, odpływ do kanalizacji, a także zasilanie elektryczne wspierające generator pary.

JAKIE SĄ TWOJE SPOSOBY NA URZĄDZENIE SAUNY IDEALNEJ? CZY MASZ POMOCNE WSKAZÓWKI I TRIKI?