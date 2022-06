Salon – pomysły i inspiracje

Salon to najbardziej komunalne pomieszczenie w każdym domu – to tu spędzamy czas z rodziną, przyjmujemy gości, spędzamy wolny czas przed telewizorem lub z ulubioną książką. Salon powinien być zatem przystosowany do większej ilości osób, aby zapewnić im maksimum wygody i komfortu.

Jak urządzić wygodny salon?

Aranżacja salonu, w którym chcemy wygodnie przyjmować gości, nie jest łatwa. Wygodne miejsca do siedzenia, stolik kawowy, regał na książki, telewizor – wszystko to powinno znaleźć się w tym pomieszczeniu. Dla prawdziwych domatorów obowiązkowy jest wygodny fotel, najlepiej z dopasowanym do niego podnóżkiem. Jeżeli urządzany salon jest niewielki, warto rozważyć zakup wielofunkcyjnych, oszczędzających miejsce mebli – stolik na kółkach, który łatwo wsunąć można pod kanapę lub regał, kanapę z funkcją łóżka dla potencjalnych gości, lub też nowoczesną meblościankę z licznymi miejscami do przechowywania.

W jakim stylu zaaranżować można salon?

homify to doskonałe źródło inspiracji dla wszystkich tych, którzy szukają pomysłu na to, jak urządzić salon. Znajdziecie tutaj dziesiątki tysięcy zdjęć projektów i realizacji salonów od projektantów i dekoratorów wnętrz z całego świata. Od nowoczesnych, poprzez minimalistyczne, rustykalne, aż po śródziemnomorskie, w kategorii salon na homify z całą pewnością znajdziecie styl aranżacji salonu, który najbardziej będzie Wam odpowiadał. Do wybranej przez nas estetyki dobrać można odpowiednie meble, materiały i kolory, dzięki czemu nasz salon nabierze spójnego i harmonijnego charakteru. Z homify odpowiedź na pytanie: jak urządzić salon? jest dziecinnie prosta!

Czy urządzając salon warto zwrócić się o pomoc do profesjonalisty?

Korzystanie z usług profesjonalnego projektanta czy dekoratora wnętrz zależy oczywiście od indywidualnych preferencji. Warto jednak rozważyć tę opcję, jako że wtedy mamy niemal zagwarantowany pozytywny efekt. Eksperci z dziedziny projektowania wnętrz wiedzą wszystko o najnowszych trendach, posiadają dogłębną wiedzę na temat najlepszych materiałów, a także znają innych profesjonalistów z branży, co może nam zagwarantować korzystniejszą cenę przy korzystaniu z ich usług. Aranżacja salonu, czy też każdego innego pomieszczenia w naszym domu marzeń, stanie się przy współpracy z ekspertem efektywniejsza i z pewnością łatwiejsza.

