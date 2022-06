Zamiast budować nowy dom coraz więcej inwestorów decyduje się na renowację i odbudowę starego domu. Wiele jest ku temu powodów – oszczędność, sentyment czy presja czasu – a niektóre przykłady odnowionych domów udowadniają, że naprawdę warto!

Czy opłaca się przeprowadzić renowację starego domu?

W życiu wielu z nas nastąpi taki moment, że wejdziemy w posiadanie starego domu. Najczęściej będzie to w procesie dziedziczenia, gdy ktoś bliski pozostawi nam taki budynek w spadku. Bardzo prawdopodobne jest, że nie będzie to dom w dobrym stanie – kapitalny remont jest niejako nieunikniony. Wielu zastanawia się wtedy, czy warto w ogóle podejmować się renowacji takiego budynku, czy też poddać go kompletnej rozbiórce. Najważniejsze przed podjęciem decyzji jest sprawdzenie konstrukcji nośnej budynku – czy jego ściany i sufity nie są popękane, zagrzybione czy też uszkodzone. Następnym istotnym elementem jest stan dachu – jego wymiana jest niezwykle kosztowna, także może mocno nadszarpnąć nasz budżet. Jeżeli te fragmenty struktury domu są w dobrym stanie, odnowienie domu będzie o wiele bardziej opłacalne, niż budowa nowego.

Renowacja domu – jaki jest zakres prac remontowych?

W zależności od naszych indywidualnych preferencji renowacja starego domu może być jedynie kosmetyczną zmianą lub może też przybrać kolosalne rozmiary. Prace remontowe obejmować będą w ekstremalnym przypadku zmianę rozkładu pomieszczeń, wymianę dachu, odnowę ścian, podłóg i sufitów, a także montaż nowych instalacji oraz wymianę okien i drzwi. Do przeprowadzenia całego procesu odnawiania domu konieczne jest zatrudnienie grupy ekspertów od renowacji i odbudowy, którzy podejmą się kompleksowego wykonania usług.

Gdzie znaleźć przykłady efektownie zrealizowanych renowacji domów?

homify to platforma internetowa, na które znaleźć można informacje i inspiracje z szeroko rozumianej dziedziny architektury i aranżacji wnętrz. Eksperci, zarejestrowani w naszej bazie danych, niejednokrotnie w czasie swoich karier podejmowali się wyzwania renowacji domu. Cały proces udokumentowali, dzieląc się zdjęciami z użytkownikami homify. W zakładce profesjonaliści na górze strony znajdziecie podkategorię odbudowa i renowacja , gdzie skatalogowani zostali eksperci z tej dziedziny. Wykorzystując opcję lokalizacji możecie z łatwością odnaleźć profesjonalistów z Waszej okolicy! Najbardziej udane i robiące wrażenie projekty zostały w przez nas opisane- znajdziecie się w naszym magazynie, w kategorii przed i po .

JAKIE SĄ TWOJE SPOSOBY NA EFEKTOWNĄ RENOWACJĘ DOMU? CZY MASZ POMOCNE WSKAZÓWKI I TRIKI?