Łazienka jest jednym z najważniejszych pomieszczeń w każdym domu- to do niej kierujemy pierwsze kroki po przebudzeniu się i jest to ostatnie miejsce, które odwiedzamy przed pójściem do łóżka. Co kilka lat niezbędny jest remont łazienki, konieczny do odświeżenia jej wyglądu i zmiany jej charakteru. Nie jest to przedsięwzięcie łatwe ani tanie, ale efekt po z pewnością wart jest każdego wysiłku!

Jak przeprowadzić remont łazienki?

Przygotowując się do remontu łazienki należy przede wszystkim oszacować nasze możliwości finansowe. Wiedząc, jaki jest nasz budżet, możemy zaplanować kolejne kroki. Należy zapoznać się z cenami materiałów oraz armatury, a także uwzględnić koszty robocizny. Generalne przerabianie łazienki to proces niezwykle kosztowny, dlatego należy zastanowić się, czy nie warto jedynie dokonać niewielkich, kosmetycznych zmian. Kolejnym krokiem jest skucie płytek ze ścian i podłóg. Po wykonaniu tych prac można przystąpić do wymiany instalacji wodnej, gdy to jest konieczne. Następnie zajmujemy się wykończeniem ścian i podłóg- wyłożyć można je nowymi kafelkami lub też pokryć farbą albo innym, alternatywnym materiałem- drewnem, betonem czy szkłem. Po wykonaniu tych prac możemy zając się instalacją armatury. Na koniec wyposażamy pomieszczenie w meble łazienkowe i niezbędne dodatki. Remont łazienki trwać może od kilku dni aż do kilku tygodniu, w zależności od zakresu i skali prac.

Ile kosztuje remont łazienki?

Przerabianie łazienki wiąże się głównie z dość dużymi kosztami. Zapłacić trzeba nie tylko za nowe materiały oraz armaturę, ale także za robociznę. Koszty remontu różnić się będą w zależności od naszego miejsca zamieszkania, a także rodzaju armatury i mebli, na które się zdecydujemy. Skucie płytek to koszt około 20 złotych za m2. Ułożenie nowych to z kolei wydatek równy około 50 złotych za m2- mozaika kosztować może aż trzy razy tyle. Demontaż starej armatury wyniesie nas około 100 złotych za sztukę, a instalacja nowej to koszt od 70 do 250 złotych, w zależności od jej rodzaju. Koszty materiałów, armatury i mebli różnią się w zależności od producenta. Aby znaleźć najtańszą ofertę, warto przejrzeć Internet oraz porównać katalogi różnych marketów budowlanych.

Gdzie znaleźć specjalistów od remontu łazienki?

Przeglądając bazę danych homify można z łatwością odnaleźć ekspertów od przerabiania łazienki z naszej okolicy. Na górze strony, w kategorii profesjonaliści znajdziemy podkategorie, w tym tę najbardziej nas interesujące- wyposażenie łazienek , kafelkarze , hydraulicy , armatura kuchenna i łazienkowa . Używając opcji lokalizacji w prosty i szybki sposób znajdziemy specjalistów z naszej okolicy.

JAKIE SĄ TWOJE SPOSOBY NA EFEKTOWNE PRZEROBIENIE ŁAZIENKI? CZY MASZ POMOCNE WSKAZÓWKI I TRIKI?