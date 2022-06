Chcąc zmienić coś w wyglądzie swojego domu, lub też powiększyć jego metraż, jesteśmy zmuszeni zdecydować się na przebudowę domu. Proces ten nie jest łatwy, ale efekt po z pewnością warte są wszelkich trudów. Na homify znajdziecie mnóstwo inspiracji na efektowną przebudowę domu.

Czym jest w sensie prawnym przebudowa domu?

Nierzadko zdarza się, że planując budowę, przebudowę lub rozbudowę domu gubimy się w architektonicznym żargonie. Może mieć to dla nas liczne nieprzyjemne konsekwencje, w tym te najgorsze: formalno-prawne. Lepiej od razu zapoznać się z prawniczymi definicjami, aby później uniknąć nieprzyjemności. Przebudowa domu to termin, określający roboty budowlane, których wykonanie zmienia parametry użytkowe lub techniczne budynku. Zalicza się do tego na przykład zmianę konstrukcji dachu czy powiększenie lub zmniejszenie otworów na okna i drzwi. Zmiany takie wymagają uzyskania pozwolenia na budowę.

Jakie są najpopularniejsze sposoby na przebudowę domu?

Pod względem powiększenia powierzchni użytkowej domu rozróżniamy rozbudowę i nadbudowę domu. Rozbudowa domu ma miejsce, gdy dobudowujemy nowe części po bokach już istniejącego budynku. Proces ten wymaga uzyskania pozwolenia i należy przed podjęciem decyzji o jego rozpoczęciu zapoznać się z planami miejscowego zagospodarowania przestrzennego. Nadbudowa domu to z kolei powiększenie powierzchni użytkowej budynku w górę. Ma to miejsce zazwyczaj, gdy dobudowuje się dodatkowe piętro lub też przeprowadza adaptację strychu czy poddasza. Ta druga opcja postrzegana jest jako tańsza, gdyż pozwala ominąć koszty związane z robotami ziemnymi. Konieczne do tego są jednak masywne, solidne ściany. Rozbudowa domu w bok pozwala nam jednak na swobodniejszą modyfikację bryły i jej unowocześnienie.

Skąd czerpać pomysły na przebudowę domu?

Nie trzeba daleko szukać, aby znaleźć najlepsze pomysły na przebudowę domu. homify codziennie dostarcza swoim użytkownikom najlepszych inspiracji z całego świata na przebudowę domu. Opisane przez naszych edytorów artykuły z serii przed i po ukazują stan sprzed przebudowy i efekt po niej, pozwalając zapoznać się z rzeczywistymi, zrealizowanymi już projektami. Znajdziecie je w zakładce Magazyn u góry strony w podkategorii przed i po. Przeglądając te niesamowite projekty trudno nie odnieść wrażenia, że dla architektów i specjalistów od przebudowy i remontu nie ma rzeczy niemożliwych – każdy budynek może ulec całkowitej przemianie!

JAKIE SĄ TWOJE SPOSOBY NA EFEKTYWNĄ PRZEBUDOWĘ DOMU? CZY MASZ POMOCNE WSKAZÓWKI I TRIKI?