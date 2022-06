Projektowanie łazienki to proces żmudny i długotrwały. Aby osiągnąć jak najlepszy efekt, należy przed rozpoczęciem prac projektowych dokładnie zastanowić się, jaka łazienka się nam marzy. Z szerokiego wachlarza dostępnych opcji projektów łazienki niełatwo jest wybrać ten najwłaściwszy. homify z pewnością Wam w tym pomoże!

Na co zwrócić uwagę projektując łazienkę?

Włączając projekt łazienki w ogólny projekt domu należy zastanowić się przede wszystkim, gdzie ją zlokalizować. Nawet w najmniejszym domu jednorodzinnym konieczne są przynajmniej dwie łazienki – jedna w okolicy strefy dziennej, z której swobodnie korzystać mogą goście, a druga obok sypialni, dla domowników. Warto zastanowić się, czy nie lepiej jest zdecydować się na trzecią łazienkę, która zlokalizowana zostanie obok sypialni dzieci. W nowoczesnych domach sypialnia główna często połączona jest z łazienką za pomocą szklanych drzwi, przez co stanowią one niemal jedno pomieszczenie, o niezwykle intymnym charakterze. Kolejną kwestią do rozważenia jest wybór armatury. Odwieczny dylemat – wanna czy prysznic, musi zostać wcześniej rozwiązany. Jeżeli obszar przeznaczony na łazienkę jest niewielki, najlepszym rozwiązaniem będzie prysznic. Opcja bez brodzika, oddzielona szklaną ścianą, sprawdzi się najlepiej w małych pomieszczeniach. Jeżeli dysponujemy odpowiednim metrażem, wanna to oczywiście luksus, na który możemy sobie pozwolić. Modne są wanny wolnostojące, o ciekawym designie i z opcją hydromasażu.

Projekty łazienek w różnych stylach – który wybrać?

Projektowanie łazienki w głowie każdego z nas rozpoczyna się od wyboru konkretnego stylu. Na homify znaleźć można projekty łazienek w różnych stylach – od minimalistycznego, poprzez azjatycki, aż po rustykalny. Styl determinują użyte przez nas materiały, rodzaj armatury, charakter mebli i armatury. W łazienkach nowoczesnych stawia się na współczesne materiały, takie jak beton czy szkło. Kolorystyka jest jasna, a ważną rolę odgrywa oświetlenie. Łazienki w stylu rustykalnym wyposaża się w drewniane mebli, a ich ściany wykłada się bogato zdobionymi kafelkami. Nie brakuje tutaj także klimatycznych dekoracji i akcesoriów. W łazienkach w stylu azjatyckim dominującym materiałem jest egzotyczne drewno, takie jak bambus, które świetnie łączy się prostą, białą armaturą. Przeglądając zdjęcia na homify znaleźć można łazienki zaprojektowane w kilkunastu różnych stylach- nasza bogata baza danych gwarantuje, że każdy znajdzie tu coś dla siebie!

Jak zaprojektować małą łazienkę?

W małej łazience najlepiej sprawdzą się jasne kolory, które sprawią, ze wyda się ona optycznie większa. Niewielkie wnętrza nie należy przepełniać licznymi meblami i akcesoriami – najlepiej postawić na styl minimalistyczny i proste wyposażenie. Ważną rolę odgrywać będą lustra, nadające jej dodatkowy wymiar. Najlepszym rozwiązaniem w małej łazience będzie prysznic, który nie przepełni i tak już ograniczonej przestrzeni.

JAKIE SĄ TWOJE SPOSOBY NA EFEKTYWNE PROJEKTOWANIE ŁAZIENEK? CZY MASZ POMOCNE WSKAZÓWKI I TRIKI?