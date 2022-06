Kuchnia jest sercem każdego domu – zwłaszcza w polskich domach odgrywa niezwykle istotną rolę. To właśnie w niej cała rodzina spędza wspólnie czas na przygotowywaniu potraw i ich spożywaniu, piciu kawy czy przegryzaniu przekąsek. Współczesne kuchnie nie są już pomieszczeniami zamkniętymi, ale zaaranżowane są najczęściej na otwartej przestrzeni strefy dziennej, łącząc się najczęściej z salonem i jadalnią. Dzięki temu niemal całe życie domowników przenosi się właśnie do tego pomieszczenia. Im bardziej otwarta i na widoku urządzona kuchnia, tym bardziej osoby w niej pracujące zintegrowane są z resztą domowników, znajdujących się w innych pomieszczeniach.

Jako jedno z najważniejszych pomieszczeń w każdym domu, kuchnia zasługuje na specjalne traktowanie w czasie procesu aranżacji wnętrz. Dobre projekty kuchni powinny skupić się na uczynieniu jej w pełni funkcjonalną, wygodną, ale także oczywiście stylową i modną. Ważny jest nie tylko wybór mebli – ich koloru, materiału, z którego zostały wykonane, czy też matowych lub na połyskujących frontów- ale także ich układ i rozmieszczenie. W Internecie dostępnych jest kilka darmowych programów, które pomogą odpowiednio zaprojektować kuchnię. Jeżeli chcemy mieć gwarancję absolutnego sukcesu i pewność, że urządzona kuchnia będzie dokładnie taka, jaka nam się marzyła, warto rozważyć zwrócenie się do eksperta od planowania kuchni. Profesjonaliści z tej dziedziny znają się świetnie na ergonomii w kuchni, mają dostęp do obszernych katalogów mebli i sprzętów AGD, a także ogromną wiedzę na temat kolorów i materiałów. Podjęcie się jednak zadania zaprojektowania kuchni samodzielnie gwarantuje świetną zabawę oraz mnóstwo satysfakcji po osiągnięciu końcowego rezultatu.

Jak zaprojektować kuchnię idealną?

Projektowanie kuchni należy rozpocząć już na etapie budowy domu czy planowaniu rozkładu pomieszczeń w mieszkaniu. Budując od podstaw dom pierwszą rzeczą, o jakiej należy pomyśleć, jest wielkość pomieszczenia, które przeznaczymy na kuchnię. Z tym czynnikiem wiązać się będzie wielkość i rodzaj mebli kuchennych oraz to, ile miejsca przeznaczyć będzie można na dodatki, takie jak chociażby wyspa kuchenna. Plany kuchni wymagają pod tym względem określenie metrażu pomieszczenia, jego wysokości, szczegółowych wymiarów, liczby i rozmieszczenia wejść do kuchni oraz okien a także instalacji – elektrycznej i sanitarnej, co zakłada także rozplanowanie szczegółowo miejsc na przyłącza czy gniazdka elektryczne. Warto dokładnie przemyśleć swoje potrzeby oraz przyzwyczajenia wszystkich domowników. To, jak często robimy zakupy i w jakiej ilości wpływać będzie na wielkość i charakter lodówki. To, jakich sprzętów używamy na co dzień, decydować będzie o ich zakupie i wygospodarowaniu miejsca na ich przechowywanie. To, jak często i dla jakiej ilości przygotowujemy posiłki determinować będzie wielkość powierzchni roboczych. Należy także zdecydować, czy kuchnia będzie służyć wyłączenie do gotowania, czy też także jakie miejsce, w którym domownicy spędzają wolny czas – wtedy należy zaplanować miejsca do siedzenia lub też do pracy. Najprzyjemniejszym etapem w projektowaniu kuchni jest wybór jej stylu oraz kolorystyki. Przeglądając internetowe katalogi projektów kuchni oraz zdjęcia zrealizowanych już projektów przekonać się można, w jak wielu stylach i kolorach można naszą kuchnię marzeń urządzić. Od nowoczesnej, poprzez rustykalną, aż po klasyczną – jedyną barierą jest nasza wyobraźnia. Kolejną ważną decyzją jest wybór układu mebli i wyznaczenie stref w kuchni. Układ jednorzędowy najlepiej sprawdzi się w niewielkich, wąskich pomieszczeniach. Ten w kształcie litery L wymaga pokonywania długich odcinków pomiędzy poszczególnymi strefami kuchni. Układ dwurzędowy jest popularny w pomieszczeniach podłużnych, ale nie małych. Zapewnia wygodę użytkowania i jest stosunkowo praktyczny. Układ na kształt litery U pozwala do maksimum wykorzystać dostępną przestrzeń i umożliwia wyposażenie kuchni w wiele elementów. Układ z wyspą to niezwykle modne i popularne rozwiązanie, najlepiej sprawdza się ono jednak w pomieszczeniach o większym metrażu, które są otwarte na inne obszary strefy dziennej. Projektowanie kuchni musi brać pod uwagę nasze przyzwyczajenia i sposób pracy. Aby zaplanować kuchnię w pełni ergonomiczną, sprzyjającą naszemu zdrowiu i posturze, warto przy jej projektowaniu zwrócić uwagę na wysokość blatu roboczego oraz innych powierzchni. Powinny one być dostosowane do wysokości osoby, która najczęściej w kuchni pracuje.

Jak dobrać meble kuchenne?

Projektowanie kuchni to dla większości z nas decydowanie, jaki meble kuchenne zakupić. Pierwsza istotną decyzją jest wybór pomiędzy szafkami stojącymi i wiszącymi. Te pierwsze służą najczęściej do przechowywania ciężkich i dużych przedmiotów, a te drugie przeznacza się na te lżejsze i mniejsze. Szafki wysokie najlepiej jest zgrupować w jednym miejscu kuchni, aby nie przepełniały przestrzeni. W małych kuchniach sprawdzą się dobrze szafki niskie, stojące, wyposażone w sprytne rozwiązania, takie jak obrotowe koła czy tak zwany magic box, kiedy jedna półka chowa się pod drugą. Sposób ustawienia szafek zależy od charakteru pomieszczenia, długości jego ścian i naszych preferencji. Każda ze ścian powinna zostać odpowiednio zagospodarowana, aby całość prezentowała się w sposób zorganizowany i uporządkowany. Przy wyborze mebli kuchennych należy kierować się nie tylko ich estetyką i wyglądem zewnętrznym, ale przede wszystkim jakością materiałów, z których zostały wykonane. Na rynku dostępnych jest wiele różnych opcji – do najpopularniejszych należą płyta wiórowa, płyta MDF oraz szkło. Inną kwestią jest materiał wykorzystywany do wykończenia powierzchni mebli kuchennych. Fronty mogą być zatem wykonane z materiału drewnopodobnego, laminatu, folii PCW, akrylu czy innych nietypowych materiałów, takich jak stal czy kamień.

Jak dobrać sprzęty AGD do kuchni?

Plany kuchni, poza meblami kuchennymi, zakładają także wybór i rozmieszczenie sprzętów AGD. Jednym z najważniejszych elementów wyposażenia kuchni jest lodówka. Jej model i rozmiar zależą przede wszystkim od naszych przyzwyczajeń – częstotliwości dokonywania zakupów, ilości i rodzaju produktów, które kupujemy, a także wielkości gospodarstwa domowego. Lodówki najnowszej technologii, poza walorami energooszczędnymi, potrafią także utrzymać żywność świeżą na dłużej. Wybór płyty grzejnej i piekarnika także zależy od przyzwyczajeń domowników. Ilość palników zależeć będzie od tego, jak często i dla jakiej ilości osób gotujemy. Piekarnik także jest kwestią indywidualną – jeżeli się na niego decydujemy, powinien on zostać umieszczony na wysokości wzroku. Nad obszarem płyty grzewczej należy umieścić okap, który powinien być od niej szerszy. Jeżeli chodzi o zlewozmywak, to także istotna jest jego wysokość. Standardowa wynosi około 10 centymetrów poniżej wysokości łokcia. Sama wielkość i ilość komór zależy od indywidualnych potrzeb. Najczęściej na rynku spotyka się zlewozmywaki o szerokości 60 centymetrów. Wielu z nas, poza tymi standardowymi sprzętami AGD, decyduje się także na zmywarkę oraz małe AGD. Zanim szaleńczo porwiemy się na zakup najnowszych sprzętów i gadżetów kuchennych, warto przemyśleć, gdzie i w jaki sposób je przechowamy. Zawsze warto myśleć przyszłościowo i stworzyć w kuchni więcej schowków, aby nie dać się w przyszłości zaskoczyć brakiem miejsca. Standardowo przyjmuje się, że kuchnia powinna służyć 20 lat – zatem warto poświęcić więcej czasu i energii na jej poprawne zaprojektowanie.