mia architekci s.c.

mia architekci, to zespół doświadczonych architektów oraz projektantów branżowych, współpracujących ze sobą od 10 lat na terenie całej Polski. Rzetelna i terminowa praca w połączeniu z pełnym entuzjazmem i pasją, pozwala solidnie zrealizować różnorodne zadania projektowe. Do każdego tematu podchodzimy indywidualnie, szukając rozwiązań łączących wymagania klienta z oryginalnymi i funkcjonalnymi trendami we współczesnej architekturze. Zapewniamy profesjonalne doradztwo i nadzór autorski jako gwarancję sprawnej i solidnej realizacji.

Projektujemy budynki mieszkalne jedno i wielorodzinne, budynki biurowe, hotelowe, gastronomiczne , służby zdrowia – zarówno w zakresie projektów budynków jak i aranżacji wnętrz. Ponadto przeprowadzamy analizy możliwości zabudowy działek i terenów inwestycyjnych.