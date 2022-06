Powtarzalność? To nie w naszym stylu.

DECOculture to multibrand skupiający wyselekcjonowane meble, oświetlenie, akcesoria, dodatki i tekstylia. Obok stałych kolekcji światowych producentów, ofertę uzupełniamy o wyjątkowe egzemplarze nietuzinkowych marek, wyszukiwane przez nasz zespół w pracowniach, warsztatach i fabrykach porozrzucanych po całym świecie. Pomimo ogromnej różnorodności, wszystkie produkty wpisują się w spójną koncepcję asortymentu DECOculture. Wnikliwi specjaliści związani z branżą dostrzegą nasze zamiłowanie do nurtu contemporary i stylu nowojorskiego, a amatorzy designu bez trudu odnajdą wspólny mianownik następujących po sobie, regularnie uzupełnianych kolekcji. Wszystko dzięki doświadczeniu i wprawnemu oku ludzi tworzących DECOculture, którzy czuwają nad tym, by żaden element oferty sklepu nie był czystym przypadkiem czy echem chwilowych trendów, a kolejnym kawałkiem logicznej układanki.

Lubisz mieć alternatywę? My też!

Obok markowych projektów, w DECOculture znajdziesz rzadkie egzemplarze mebli vintage, projekty w duchu art deco, szeroką gamę mebli ‘custom made’ i nieskończoną ilość możliwości znalezienia tego, czego szukasz! Styl, wymiar, kolor, kształt, wykończenie czy materiały według Twojego pomysłu – puść wodze wyobraźni i pokaż nam swój projekt, a w DECOculture zrobimy wszystko, by nie trafił do szuflady. Wyszukujemy i pomagamy zrealizować nawet najbardziej niestandardowe pomysły Klientów. Cały proces produkcji zamówień indywidualnych opieramy na najwyższej jakości materiałach, zaufanych rzemieślnikach i stałych konsultacjach z Klientem, który ma wpływ na każdy etap realizacji swojego projektu!

Współpraca z architektami? Z należytą DECOkulturą!

Nawał pracy i zleceń, głowa zapełniona setkami projektów i notorycznie za krótka doba? W DECOculture architektów rozumiemy jak nikt inny. Dlatego oferujemy pomoc i korzystne warunki współpracy na każdym etapie projektowania. Znamy wyboiste drogi między wstępną wizją a finałem realizacji. Przez lata praktyki zdobyliśmy wiedzę, materiały i możliwości, żeby już zawsze szło gładko! Wzorowo dostarczamy wzorniki i próbki, chętnie konsultujemy pomysły i nieuporczywie towarzyszymy w procesie zakupowym. Nasza poznańska pracownia i specjalnie w niej stworzona strefa architekta czeka na tych, którzy chcą odetchnąć od codzienności, poszukać rozwiązań lub inspiracji, napić się dobrej kawy lub zrobić szybki update postępów prac ze swoim Klientem.

To B2B or not to B2B, czyli DECOculture for business.

Zastanawiasz się nad poszerzeniem oferty swojej galerii lub showroom’u lub szukasz pewnego partnera w dostarczaniu swoim Klientom wyselekcjonowanego designu? Dobrze trafiłeś! Nasza wieloletnia współpraca ze znanymi markami i dziesiątkami mniejszych producentów z całego świata zaowocowała pewnymi adresami, dostępem do limitowanych edycji i preferencyjnymi warunkami. Skontaktuj się z nami i zapytaj o korzystne możliwości współpracy B2B!

Sprawdź nas!

- Stoisko DECOculture na targach WARSAW HOME 2017

- Showroom DECOculture przy ulicy Garbary 65 w Poznaniu

-Stoisko DECOculture na FORUM DESIGNU w Krakowie

-Sklep internetowy DECOculture na www.decoculture.pl.