ZICARO – producent paneli 3D i paneli ażurowych

PANELE 3D - ZICARO

Panele do montażu na ścianie, wykonane z kompozytu CRYSTAL-X na bazie naturalnego gipsu ceramicznego. Najwyższa jakość wykonania, łatwość montażu oraz efektowna powierzchnia to nieodłączne cechy paneli ZICARO. Panele gotowe do montażu, nie wymagają żadnych zabiegów typu gruntowanie, malowanie, szpachlowanie. Możliwość łatwego cięcia w celu montażu na spad. Możliwość łatwego mycia, czyszczenia powierzchni. Wysoka odporność na zarysowania.

www.zicaro.pl