SOLED Projekty i Dekoracje Świetlne Jacek Solka

Światło nie tylko rozjaśnia nocny mrok. Nowoczesne oświetlenie aranżuje, dekoruje, powiększa niewielkie wnętrza, eksponuje ich piękno, buduje odpowiednią atmosferę domu.

Polska marka SOLED to przede wszystkim inspiracja i aranżacja światłem. Nie zajmujemy się wyłącznie sprzedażą taśm i żarówek LED. Tworzymy oryginalne produkty oświetleniowe wykorzystując nowoczesną technologię LED, światłowody świetlne, szkło, aluminium i dibond.

A co najważniejsze!

Praktycznie każdy produkt wykonujemy na wymiar. Nie uświadczysz u nas masowej produkcji i standardowych rozwiązań.

W naszej białostockiej pracowni tworzymy m.in.:

- niebanalne, szklane półki z oświetleniem LED do ekspozycji kosmetyków, sprzętu RTV i tego, co najcenniejsze,

- wieńce LED - spody podświetlane do mebli, które rozświetlają blat kuchenny i wnętrza szafek ułatwiając codzienne gotowanie,

- lustra LED - do łazienek (z oświetlonymi wypiaskowanymi wzorami na tafli szkła), do makijażu (lustra z energooszczędnymi, ledowymi żarówkami), stanowiska do wizażu Hollywood (do pracowni wizażystów i salonów fryzjerskich), przenośne lustra do makijażu (które możesz także postawić lub zawiesić na ścianie),

- gwiezdne niebo na sufity w formie wiązek światłowodów ze źródłem światła lub jako gotowe panele do szybkiego zawieszenia na suficie - te rozwiązania pozwalają stworzyć we wnętrzu imitację nieba nocą,

- systemy inteligentnego sterowania - dzięki jednemu pilotowi będziesz mógł sterować oświetleniem LED RGB w całym mieszkaniu,

- zestawy oświetlenia kuchni, schodów i sufitów - Ty podajesz nam wymiary swoich mebli, schodów czy sufitów, a my tworzymy precyzyjnie dopasowane zestawy LED,

- inteligentne sterowniki ruchu - za pomocą których światło na Twoich schodach włączy i wyłączy się automatycznie po wejściu na stopień.

Zobacz, co możesz wyczarować dzięki dekoracyjnemu oświetleniu - obejrzyj nasze zdjęcia i zainspiruj się.