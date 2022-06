Wisdome Group F.H.U

Klauzula prawna

Uprzejmie proszę o zapoznanie się z warunkami sprzedaży na naszych aukcjach przed złożeniem swojej oferty w celu uniknięcia późniejszych ewentualnych nieporozumień. Staramy się, by każdy Klient był u nas zadowolony i wrócił na następne zakupy lub powiedział znajomemu o rzetelnej obsłudze z jaką się tu spotkał. § 1. Postanowienia ogólne Na naszych aukcjach możesz liczyć na solidną i FACHOWĄ obsługę - sprawdź nasze komentarze żadne Twoje pytanie nie zostanie bez odpowiedzi - w handlu, jak nigdzie indziej, liczy się dialog z Kupującym na nas możesz polegać . Sprzedawany towar staramy się szczegółowo i wyczerpująco opisać i sfotografować - nie kupujesz kota w worku preferujemy kontakt mejlowy - staramy się odpowiadać na bieżąco. Jeśli jednak czujesz potrzebę porozmawiania i masz sprawę nie cierpiącą zwłoki - zadzwoń. Jesteśmy ludźmi, więc prosimy o kontakt w godzinach naszej pracy Pn-So: 08 - 20 godziny. § 2.Przemyślane zakupy Zastanów się dobrze, czy na prawdę chcesz kupić to, co widzisz na zdjęciach.

Przedstawione na ekranie kolory mogą różnić się od uzyskanego efektu ze względu na technikę wyświetlania obrazu oraz różnice w kalibracji poszczególnych monitorów.

Jeśli coś nie jest wystarczająco wyraźnie sfotografowane lub opisane - PYTAJ PRZED ZŁOŻENIEM OFERY. Chętnie udzielamy rad i odpowiemy na pytania. Jeśli szukasz czegoś, czego nie mamy wystawionego na aukcji - napisz, postaramy się sprostać Twoim potrzebom! Nasza oferta jest bardzo bogata, jednak ograniczenie czasowe sprawia, że nie wszystko może być od razu wystawione na aukcjach Allegro. Tak więc PYTAJ! pamiętaj, że na naszych aukcjach jesteś BEZPIECZNY - jeśli towar nie odpowiada Twoim oczekiwaniom - możesz go zwrócić (patrz dalej)

§ 3.Licytacja Nie czekaj do końca aukcji. Złożenie oferty w opcji "Kup teraz" oznacza koniec aukcji dla Ciebie, choć aukcja trwa nadal - do momentu wyczerpania wszystkich przedmiotów lub do momentu zakończenia jej przez Allegro zgodnie z czasem wybranym przy wystawianiu. Jeszcze raz: NIE CZEKAJ! składając swoją ofertę w opcji "Kup teraz" zawierasz z nami umowę kupna-sprzedaży określonego towaru i zgadzasz się z naszymi warunkami umieszczonymi na tej stronie zamierzamy wywiązać się jak najlepiej z umowy i tego samego oczekujemy od Ciebie.

Nie wymagamy kontaktu po zakończeniu sprzedaży pod warunkiem, że pieniądze za wylicytowany towar znajdą się na naszym koncie w ciągu 7 dni od daty sprzedaży w korespondencji z nami ZAWSZE podawaj swój nick zwłaszcza, jeśli piszesz z innego konta niż podane w Allegro. "Anonimy" znacznie utrudniają lub nawet całkowicie uniemożliwiają skojarzenie nadawcy z osobą kupującą § 4.Zamówienia indywidualne Zamówienia indywidualne tak zwane na życzenie klienta, dotyczą kreowania nowego produktu zgodnie z przestrzeganiem i ochroną praw autorskich. Realizacja projektów indywidualnych oraz nakładanie powłok ochronnych, ozdobnych jakimi są różnego rodzaju lakiery, bejce, pigmenty, woski itp. realizowane będą, tylko na podstawie pisemnym porozumieniu jakim jest podpisana przez obie strony Umowa Zlecenia. W której to wyszczególniony będzie projekt klienta wraz z podanymi kodami odcieni lakierów według normy karty barw NCS oraz z nazwą producenta i rodzajem powłoki.

§ 5.Zapłata za towar Obowiązuje odbiór osobisty, wpłata na konto lub wysyłka za pobraniem (płatność przy odbiorze) przy wpłacie na konto KONIECZNIE podaj swój nick z Allegro w tytule wpłaty - to jednoznacznie pozwala zidentyfikować wpłacającego 7 dniowy termin zapłaty za towar jest NIEPRZEKRACZALNY brak wpłaty w ciągu 7 dni lub jakiegokolwiek kontaktu z Twojej strony jest jednoznaczny z zerwaniem przez Ciebie umowy i wystawieniem przez nas NEGATYWNEGO komentarza.

Nie będzie ŻADNYCH ostrzeżeń! jeśli mieszkasz w małej miejscowości, jesteś niepełnoletni, nie masz konta internetowego - zawsze możesz wpłacić pieniądze na podane przeze mnie konto na Poczcie przy pomocy czerwonego druku przelewu. Nie wysyłaj przekazu gotówkowego!!!

§ 6.Wysyłka Koszt wysyłki, transportu ponosi Kupujący, ewentualnie gdy w aukcji napisane jest inaczej, iż wysyłka jest gratis - wtedy cena "Kup teraz" jest ostateczną ceną - nie ponosisz żadnych dodatkowych kosztów! Towar zapakowany dotrze do Ciebie w terminie w zależności od przewoźnika oferującego usługę transportową. Przesyłki kurierskie zazwyczaj dochodzą na drugi dzień, przesyłki zwykłe - po 3-4 dniach od daty nadania mimo wszystko, niestety nie mamy żadnego wpływu na czas dostarczania przesyłek. Koszt wysyłki podany jest w aukcji i trzeba go doliczyć do ceny wylicytowanego towaru, nie mniej jednak, nie dotyczy indywidualnych zamówień

Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 roku "O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny" klient będący konsumentem może zrezygnować z towaru kupionego na naszych aukcjach bez podania przyczyny w ciągu 10 dni od daty odebrania przesyłki, składając sprzedawcy oświadczenie na piśmie.

Przypominamy, iż konsumentem zgodnie z art. 221 Kodeksu cywilnego jest osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. towar możesz zwrócić w ciągu 10 dni od momentu jego otrzymania - musi być w takim stanie w jakim go otrzymałeś - nie może nosić śladów użytkowania i musi być w oryginalnym opakowaniu (jeśli takowe było) towar musi być odesłany paczką lub kurierem - nie odpowiadamy za zagubienie przesyłek przez Pocztę Polską w przesyłce zwrotnej musi znaleźć się paragon lub wystawiona Faktura VAT, pisemne oświadczenie o rezygnacji z zakupu wraz z pełnymi danymi w każdym przypadku Ty pokrywasz koszty transportu w obie strony pieniądze zwracamy tego samego lub następnego dnia po odebraniu towaru pamiętaj - JESTEŚ BEZPIECZNY - Twoje pieniądze na pewno wrócą do Ciebie, nie pozwalamy sobie na niepoważne traktowanie Klientów.

§ 8.Gwarancja i reklamacje Sprzedawany przez nas towar jest ZAWSZE fabrycznie nowy, chyba, że w aukcji wyraźnie zaznaczone jest inaczej. Zważywszy jednak na specyfikę materiału, jakim jest naturalne lite drewno z którego wykonane są nasze produkty, posiadają one naturalną budowę i specyficzną strukturę oraz techniczne naturalne właściwości, które mogą przyczynić się do zniekształceń oraz do wyglądu sprzedawanego produktu.

Każdy przedmiot jest sprawdzany przed wysyłką jeśli jednak okaże się mimo wszystko, że jest technicznie wadliwy zostanie wymieniony na inny - bez wad, niezwłocznie po otrzymaniu wadliwego egzemplarza, jeżeli zakupiony produkt nie jest wersją limitowaną zarazem jedynym egzemplarzem.

Jeżeli zakupiony produkt jest wersją limitowaną ewentualnie jedynym egzemplarzem, po otrzymaniu wadliwego egzemplarza następuje natychmiastowy zwrot kosztów zakupionego produktu.

Reklamowany towar wysyłasz na SWÓJ koszt, my odsyłamy naprawiony/wymieniony - na swój reklamowany towar wysyłasz z krótkim opisem (protokółem reklamacyjnym zawierającym twoje dane)

Nie odbieramy przesyłek pobraniowych, ani wysyłanych na nasz koszt! Nie wysyłamy reklamowanego produktu przed otrzymaniem wadliwego. § 9.Komentarze Wystawiane są automatycznie, jako odpowiedź na Twój komentarz będąc stroną sprzedającą komentarz wystawiam zawsze jako drugi - wcześniej zawsze można rozwiązać ewentualnie pojawiające się niejasności dotyczące przeprowadzonej transakcji.

Z poważaniem team WoodLab marka firmy Wisdome Group F.H.U