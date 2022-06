LiLu Maria Wójcik

Klauzula prawna

LiLu to świeża firma na polskim rynku branży dziecięcej.

Istniejemy od lutego 2015 roku, ale tworzymy już od dawna. Mamy bardzo bogatą ofertę jeśli chodzi o wyposażenie dziecięcych pokoików, a przy tym każdy nasz produkt to na prawdę wyjątkowa i wartościowa rzecz. Sami jesteśmy rodzicami i pewnie dlatego doskonale wiemy czego potrzebują maluchy i jakiej jakości oczekują rodzice. W naszej ofercie znajdą Państwo koce, poduszki, zestawy do łóżeczek dziecięcych, meble, dekoracje i dodatki. A tworzymy z samych najlepszych jakościowo tkanin- len, bawełna organiczna, bawełna Premium, bambus, a także bardzo dziś popularny oryginalny plusz Minky. Możemy pochwalić się również piękną kolekcją kolorowych wiklinowych mebelków, dostępną w kilku odcieniach, jakich nie znajdziecie na rynku polskim! Jesteśmy jedynym producentem polskim tego typu mebli. Cały nasz asortyment powstaje w Polsce, przy produkcji współpracujemy z samymi dobrze wykwalifikowanymi fachowcami. Korzystamy wyłącznie z surowców najwyższej jakości, by zapewnić Państwu piękny, trwały i bezpieczny dla dziecka produkt. Jesteśmy nastawieni przede wszystkim na jakość, żeby marka LiLu każdemu kojarzyła się z tym co najlepsze dla dziecka.