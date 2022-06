Firma „Han Art” powstała z mojej

pasji do dekoracji wnętrz, którą odkryłam urządzając najpierw swoje pierwsze mieszkanie w przedwojennej warszawskiej kamienicy, a potem własny duży dom pod Warszawą.

Inspirację czerpałam z licznych podróży po świecie między innymi do Wielkiej Brytanii, Włoch, Hiszpanii, Francji, Stanów Zjednoczonych czy Brazylii.

Dekoracjami okiennymi zajmuję się od 2008 roku, ale początkowo były to tylko firany, zasłony i rolety rzymskie do mieszkań i domów prywatnych.

W 2011 roku stworzyłam i wypromowałam swoją nową markę o nazwie „Han-Art” znacznie poszerzając jej ofertę.

Obecnie wykonujemy także plisy, żaluzje, wszystkie pozostałe typy rolet, panele, vertikale oraz refleksole, a naszymi klientami są nie tylko prywatni inwestorzy, ale także biura, lokale usługowe, hotele, a nawet banki!

Chętnie podejmujemy się zleceń nietypowych i trudnych technicznie , które często są odrzucane przez konkurencję (np. skosy, łuki czy nawet żaluzje z „otworem”).

Firma „Han Art” wciąż się rozwija, aby nadążyć za potrzebami klientów. W tym roku wprowadziliśmy do naszej oferty elementy wyposażenia wnętrz takie jak: tapety, dywany, oświetlenie, wybrane meble i to, o czym zawsze marzyłam – obrazy współczesnych malarzy. Są one przepięknym wykończeniem każdego wyrafinowanego i luksusowego wnętrza.

Zapraszamy do nowego salonu pokazowego w Piasecznie przy ul. Geodetów 45 (Józefosław).

Dyrektor Kreatywna „Han-Art „

Hanna Rubaszkiewicz