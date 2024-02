Rema Design Studio projektowania wnętrz

W naszym biurze projektowania nowoczesnych wnętrz łączymy innowacyjność z funkcjonalnością, tworząc przestrzenie, które nie tylko zachwycają estetyką, lecz także są inteligentnie zaprojektowane. Doświadczony zespół projektantów dba o każdy detal, kreując wnętrza, które odzwierciedlają najnowsze trendy w designie. Otwarte plany, nowoczesne meble, barwy we wnętrzach inspirowane naturą – to tylko część naszej oferty. Kuchnie pełne zaawansowanych technologii, sypialnie o harmonijnej atmosferze spokoju, łazienki łączące innowacyjne rozwiązania z elegancją. Nasze projekty to nie tylko estetyka, to funkcjonalność dostosowana do indywidualnych potrzeb. Pozwól nam przekształcić Twoje wnętrza w nowoczesne oazy stylu i komfortu.

Projektujemy stacjonarnie na terenie Szczecina i okolic. Pracujemy również zdalnie na dowolnym obszarze o ile inwestor posiada rzut z wymiarami.

Zobacz jak ważne jest zatrudnienie architekta, ta decyzja:

oszczędza czas

oszczędza pieniądze

architekt pokieruje, ułatwi wybór i decyzje

architekt współpracuje z branżystami (branża sanitarna, elektryczna i konstrukcyjna) i wykonawcami oraz sklepami, dostawcami

można dzięki temu zaoszczędzić sobie niepotrzebnego stresu związanego z remontem.





Zamów darmową konsultację u specjalisty odnośnie swojego wnętrza, umów się:

tel. 600 032 072

rema.szczecin@gmail.com

Wnętrze będzie całkowicie dopasowane pod Państwa. Budżet będzie dopasowany do Państwa możliwości, będziemy wspólnie dyskutować nad konkretnymi rozwiązaniami.

Pracownia stawia bardzo duży nacisk, aby dokumentacja techniczna dla wykonawców była czytelna, profesjonalna i pełna.

Współpracujemy również ze świetną, sprawdzoną ekipą wykończeniową prowadzącą kompleksową usługę w zakresie wykończenia wnętrz.

Chętnie zrobimy wycenę projektu dla Państwa, w tym celu potrzebujemy znać mniej więcej zakres prac oraz metraż projektowanej powierzchni.

Serdecznie zapraszam do zapoznania się z naszą ofertą i projektami.