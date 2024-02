H2O Projects zajmuje się branżą technologii akrylowej. H2O Projects projektuje, produkuje i instaluje różnorodne akrylowe okna i ściany basenów (okna basenowe, okna podwodne) które oferują spektakularne widoki.

H2O Projects deals in direction of the acrylic technology industry. H2O Projects designs, manufactures and installs a variety of acrylic windows and pool walls that offer spectacular views.