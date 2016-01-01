FILOZOFIA JEST PROSTA - FAJNY PROJEKT
SŁOWO "FAJNY" MA TUTAJ NIEZWYKLE DUŻĄ POJEMNOŚĆ.
FAJNY, TO FUNKCJONALNY, ODPOWIADAJĄCY TWOIM NAWYKOM, UPODOBANIOM I CODZIENNYM POTRZEBOM.
FAJNY, TO UNIKATOWY. ODDAJĄCY TO JAKI JESTEŚ, CO LUBISZ, CO CIĘ INTERESUJE.
FAJNY, ZNACZY KOMFORTOWY - TAKIM W KTÓRYM BĘDZIESZ WYGODNIE ODPOCZYWAŁ, PRACOWAŁ, OGLĄDAŁ FILMY CZY SŁUCHAŁ MUZYKI.
FAJNY, CZYLI KOMPLEKSOWY, POZWALAJĄCY NA TO BY DANE WNĘTRZE STAŁO SIĘ NAPRAWDĘ TWOIM WNĘTRZEM.
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