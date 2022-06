FILOZOFIA JEST PROSTA - FAJNY PROJEKT

SŁOWO "FAJNY" MA TUTAJ NIEZWYKLE DUŻĄ POJEMNOŚĆ.

FAJNY, TO FUNKCJONALNY, ODPOWIADAJĄCY TWOIM NAWYKOM, UPODOBANIOM I CODZIENNYM POTRZEBOM.

FAJNY, TO UNIKATOWY. ODDAJĄCY TO JAKI JESTEŚ, CO LUBISZ, CO CIĘ INTERESUJE.

FAJNY, ZNACZY KOMFORTOWY - TAKIM W KTÓRYM BĘDZIESZ WYGODNIE ODPOCZYWAŁ, PRACOWAŁ, OGLĄDAŁ FILMY CZY SŁUCHAŁ MUZYKI.

FAJNY, CZYLI KOMPLEKSOWY, POZWALAJĄCY NA TO BY DANE WNĘTRZE STAŁO SIĘ NAPRAWDĘ TWOIM WNĘTRZEM.