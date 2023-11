Dopremo - Mała przestrzeń, wielkie możliwości!





Jesteśmy producentem domków mobilnych wykonywanych w konstrukcji szkieletowej.





Nasze domy drewniane stanowią doskonałą połączenie funkcjonalności, estetyki i wysokiej jakości wykonania. Przykładamy ogromną wagę do detali i dbałości o każdy element, co sprawia, że nasze domy są nie tylko praktyczne, ale także wyjątkowe pod względem designu. Nasze produkty są dostosowane do różnych potrzeb klientów, a my jesteśmy gotowi dostarczyć domki zarówno dla singli, rodzin, jak i osób poszukujących wyjątkowej przestrzeni rekreacyjnej.









W naszej ofercie znajdują się mikrodomki o powierzchni 13m2, domy na zgłoszenie o powierzchni zabudowy 35 lub 70m2. Możemy również wybudować dom według Państwa projektu.

Nasze standardowe domy drewniane tworzymy jako domy całoroczne - są to więc nie tylko budynki letniskowe służące rekreacji letniej.





Zapraszamy do kontaktu!