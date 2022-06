DP Concept to studio stworzone z myślą o spełnianiu Państwa marzeń o Pięknych Wnętrzach, które tworzymy od 2007 roku. Dostosowujemy wnętrza do indywidualnych potrzeb, oczekiwań i budżetu Klienta, wykorzystując najnowsze technologie i trendy we wnętrzarstwie.

Dbamy o to, by nasze projekty wnętrz charakteryzowały się funkcjonalnością rozwiązań oraz ponadczasową stylistyką. Zapewniamy kompleksową i profesjonalną obsługę na wszystkich etapach inwestycji, a nasze wieloletnie doświadczenie pomaga Państwu podejmować właściwe decyzje. W ofercie naszej firmy mamy do wyboru dwie wersje projektu: projekt koncepcyjny oraz projekt kompleksowy. Projekt koncepcyjny: wizualizacje aranżowanych powierzchni oraz szczegółowa specyfikacja materiałów (materiały wykończeniowe, meble, dodatki, ceny oraz dostępność w sklepach). Projekt kompleksowy: wizualizacje, szczegółowa specyfikacja materiałów oraz precyzyjna dokumentacja techniczna. Na specjalne życzenie Klienta przewidujemy projekt z nadzorem autorskim, gdzie dopilnujemy by wykonawcy z dbałością o szczegóły zrealizowali założenia projektu. Nasza praca polega głównie na analizie Państwa potrzeb, dlatego nasze biuro oferuje pierwsze spotkanie niezobowiązujące, gdzie dokonujemy wstępnej wizji lokalnej oraz poznajemy Państwa potrzeby i upodobania.