DoMilimetra to młoda pracownia projektowa, powstała z pasji tworzenia wyjątkowych przestrzeni. W naszej pracy wiedzę teoretyczną łączymy z posiadanym doświadczeniem, aby jak najdokładniej ożywiać pomysły i marzenia tych, którzy nam zaufali. Jak to robimy? Bazując na samodzielnie opracowanych koncepcjach mebla, grafiki czy rękodzieła, odrzucamy odtwórczość. Do projektowania wnętrz podchodzimy kompleksowo i dobrze wiemy, że w projektowaniu nie ma rzeczy niemożliwych, są tylko te jeszcze nie pomyślane.

Zapraszamy do współpracy!