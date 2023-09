AnaWa Stolarstwo Meblowe

od 25 lat produkujemy meble typowe oraz pod indywidualne zamówienie klienta. Obsługujemy zarówno odbiorców indywidualnych jak i firmy. Wykonujemy meble kuchenne, pokojowe, łazienkowe, biurowe, sklepowe. Współpracujemy z projektantami. Jakość wykończenia, oraz zastosowane detale i akcesoria sprawiają że nasze meble są wyjątkowo dopracowane i trwałe. Nasze studio mieści się w centrum Gdyni. W godzinach od 10 do 21 od poniedziałku do piątku jesteśmy do Państwa dyspozycji stacjonarnie. Odpowiemy również na zapytanie mailowe lub telefoniczne

anawa.riviera@gmail.com tel 693 850 831