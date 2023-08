DREW-TRANS II Centrum Zaopatrzenia Meblarstwa i Budownictwa Zenon Wrzeszcz i Wspólnicy Sp. z o.o. to firma z wieloletnią tradycją. Powstała w 2000 roku w Chojnicach, gdzie do dziś znajduje się główna siedziba przedsiębiorstwa. Przez 20 lat działalności Drew-Trans II utworzyło swoje oddziały w Czarnej Wodzie i Starogardzie Gdańskim (woj. pomorskie) oraz w Pile (Wielkopolska). Drew-Trans II jest jedną z najprężniej rozwijających się firm w skali całego kraju. Posiada kompleksową ofertę handlową materiałów i usług dla meblarstwa i budownictwa. Drew-Trans II od początku działalności koncentruje się na sprzedaży płyt wiórowych, pilśniowych, laminowanych oraz akcesoriów i innych elementów niezbędnych do montażu i produkcji mebli. Firma działając w branży materiałów drewnopochodnych intensywnie rozwija sprzedaż asortymentu budowlanego typu: płyty OSB, MFP, szalunkowe, sklejki czy też ekologiczne płyty i wełny drzewne do izolacji budynków. Rozbudowany park maszynowy pozwala realizować wysokiej jakości usługi docinania, wiercenia, oklejania i formatyzowania płyt. Kompleksowa oferta materiałów i usług jest doceniana przez Klientów indywidualnych, jak również małe i duże firmy z terenu całego kraju i Europy.

Usługi Materiały budowlane

drewno konstrukcyjne

elewacje drewniane

elewacje włóknocementowe Obszary usług Polska, Europa, and Cały Świat Adres Składowa 12

89620 Chojnice

Polska

+48-523976295 www.drewtrans.pl