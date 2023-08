VERANDANA Ogrody zimowe

Nasza specjalizacja to wysokiej jakości ogrody zimowe, kierowane przede wszystkim do klientów indywidualnych. Specjalizujemy się w ogrodach zimowych całorocznych, niemniej w naszej ofercie znaleźć można również ogrody sezonowe oraz zadaszenia. To, co nas wyróżnia, to fakt, że każdy z naszych ogrodów zimowych całorocznych to rozwiązanie systemowe wyjątkowej jakości, gdzie każdy szczegół konstrukcji jest dopracowany do perfekcji.

Jako jedni z niewielu na rynku, oferujemy również ogrody zimowe typu “home extensions” oparte na innowacyjnym koncepcie "Villa Veranda Hybryda". Są to nowoczesne konstrukcje o płaskim dachu, z różnymi typami świetlików (w tym z całkowicie płaskimi), które doskonale komponują się z każdą architekturą budynku.

Szczególnie dumni jesteśmy z naszego produktu premium – ogrodu z płaskim dachem “HTC Atrium”. To niezwykle atrakcyjny, jedyny na rynku ogród zimowy, który charakteryzuje się brakiem słupka w jednym z wolnostojących narożników.