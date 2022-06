Firma Ars Deko ma za sobą ponad 14 letnie doświadczenie w dziedzinie wyposażenia i aranżacji łazienek. Cechuje nas nowoczesny styl, ekskluzywna oferta oraz indywidualne podejście do Klienta. Celem naszej firmy jest konkurencyjność, która odzwierciedla się w jakości oferowanych produktów. W dzisiejszych czasach, w dobie substytutu i złudzenia doskonałości, na każdym kroku spotyka się ludzi, którzy zadowalają się półśrodkami - bo imitacja dobrego efektu jest wszystkim, co zdołają osiągnąć. My jednak bezkompromisowo stawiamy na perfekcję, dopracowanie szczegółów, na jakość, która stała się naszym znakiem rozpoznawczym. W tym, co robimy, nieodmiennie jesteśmy stroną dialogu, w którym klient nie jest uporczywym petentem, ale partnerem, wnoszącym do naszej pracy coś istotnego. Bo przecież to jego oczekiwania, a czasem nawet wieloletnie przemyślenia, mają zostać spełnione dzięki takiej współpracy. Jesteśmy świadomi, że nadajemy wymierny kształt ludzkim pomysłom i dzięki swojemu wkładowi pomagamy je realizować.

Studio Projektowe: Architektura wnętrz a zwłaszcza aranżacja łazienek to nie tylko nasza praca ale również osobista pasja. Z wielką starannością projektujemy zarówno małe łazienki, pokoje kąpielowe jak i obiekty SPA & Wellness. Doświadczenie nauczyło nas wsłuchiwania się w potrzeby naszych Klientów. Stworzone projekty idealnie dopasowane są do potrzeb Klienta.