ANGELIKA KŁOS DESIGN

Cieszymy się, że naszą pracą możemy przysłużyć się do upiększania Twojej rzeczywistości. To nasza pasja! Indywidualnie podchodzimy do każdego projektu. Rozumiemy, że efekt końcowy jest dziełem twórczego dialogu inwestora i projektanta. Staramy się wsłuchać w Twoje potrzeby i dopracować każdy detal wnętrza tak, by im odpowiadał. Jesteśmy kreatywni. Nasza kompleksowa opieka nad każdym etapem realizacji jest gwarancją Twojego zadowolenia. Udane projekty nie muszą być wykonane z drogich materiałów, ale muszą być przemyślane i dopracowane, dopieszczone. Łączymy piękno z funkcjonalnością. Chcemy byś miał tylko dobre wspomnienia z czasu realizacji Twojego wnętrza.

dobór materiałów

pilnowanie wykonastwa

projektowanie mebli

przygotowanie dokumentacji wykonawczej

