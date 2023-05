Studio Projektowania Wnętrz Małgorzata Strzałkowska

Mam na imię Małgorzata, jestem projektantką wnętrz.

W tworzonych przeze mnie projektach estetyka odgrywa kluczową rolę, dokładam starań, by wnętrza były przytulne, funkcjonalne oraz ergonomiczne. Zapraszam naturę do wnętrz, tworząc harmonię i wewnętrzny spokój za pomocą prostych form i naturalnych materiałów, przy jednoczesnym zapewnieniu maksymalnej użyteczności.

Jeśli planujesz budowę domu, urządzanie mieszkania, czy remont - zapraszam do współpracy, razem stworzymy przestrzeń, która spełni Twoje oczekiwania, także te związane z budżetem. Ja zajmę się projektem, a Ty będziesz mieć więcej czasu na to, co dla Ciebie ważne!