Tecta Studio to pracownia projektowa współtworzona przez architektów Marię Lewandowicz - Pawłowską oraz Annę Białobrzeską, absolwentki Politechniki Łódzkiej i Warszawskiej na Wydziale Architektury. Działamy na rynku od 2015 roku. Zajmujemy się architekturą obiektową, architekturą wnętrz oraz projektowaniem mebli. Projektujemy architekturę współczesną, dopasowaną do otoczenia, szanującą kontekst i ducha miejsca. Naszą specjalizacją są projekty indywidualne domów jednorodzinnych. W projektach wnętrz kluczowa dla nas jest spójność między funkcjonalnością, a estetyką i dbałość o każdy detal. Naszym celem jest tworzenie pięknej i wygodnej przestrzeni dopasowanej do osób, dla których ją tworzymy. Ład przestrzenny wokół człowieka wprowadza pokój duszy. Współpracując z nami możesz mieć pewność, że zadbamy o tę sferę. Działamy do skutku! Wypracowanie Twojego wymarzonego domu i jego wnętrza to nasz priorytet. Zapraszamy do kontaktu!