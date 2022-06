Firma Goszczdesign

istnieje od 2004 roku, chociaż pierwsze projekty powstawały już na kilka lat przed jejzałożeniem. Jest to autorska pracownia prowadzona przez Monikę Goszcz-Kłos. Projektowaniem interesowała się już jako dziecko, przełomowy okazał się rok 2000 kiedy to na łamach ''Wysokich Obcasów''(dodatek do Gazety Wyborczej) opublikowano jej pierwszy projekt.

Projektuje zarówno apartamenty i rezydencje, jak i przestrzenie publiczne. Do tej pory zaprojektowała min:"Utopię" - warszawski klub nocny, "Secret Garden" - minimalistyczną kwiaciarnię, Spirit Spa oraz salonfryzur i makijażu Ateleir Nr1. Jest również autorką koncepcji wybranych salonów firmy "Atlantic".

Inspiracje czerpie ze wszystkiego co nas otacza, zawsze dociekliwie obserwuje, niezależnie czy jest nawarszawskiej ulicy czy targach w Mediolanie. Jej ulubione marki to Boffi, Antonio Lupi, Moooi, cały czasszuka nowych firm i pomysłów, nie zamyka się w kręgu już poznanych. To ona jako pierwsza w Polscezaczęła używać produktów Jaimiego Hayona i mozaiki Bisazzy, które dzięki jej projektom zyskały ogromnąpopularność i stały się niezwykle modne.

Również od niej zaczęła się moda na czarno-białe wnętrza, która ma teraz tylu naśladowców.Wyprzedzając trendy zaczęła tworzyć wnętrza w eklektycznej estetyce nowego baroku.Ucząc się od starych mistrzów, stworzyła własną, nowoczesną koncepcję kładzenia sztukaterii, które stałysię jej domeną.

Ceni projektantów, którzy myślą nie sztampowo, potrafią bawić się wzornictwem, dlatego do jej ulubieńcównależą Marcel Wanders oraz Philippe Starck. Sama również cieszy się projektowaniem, które wciąż jest nietylko jej zawodem, ale przede wszystkim pasją.

Pracę zaczyna od wysłuchania potrzeb klienta, a później odpowiednio się do nich dostosowuje. Kontakt z klientem jest dla niej najważniejszy, tylko w ten sposób może dobrze realizować swoje pomysły.Dzięki klientom każdy z projektów jest inny, bo odzwierciedla naturę i upodobania właścicieli. To dlatego niektóre wnętrza mają żywe akcenty koloru, są energetyczne i ciepłe, a inne minimalistyczne i chłodne czy barokowe. W każdym widać jednak wspólny mianownik, charakteryzujący ją jako projektanta, jest nim biel i czerń,najlepsze materiały i wzornictwo na najwyższym światowym poziomie.

Jej projekty były wielokrotnie publikowane w magazynach wnętrzarskich w Polsce i na świecie"Dom&Wnętrze", "Dobre Wnętrze", "Architektura", "Beautiful Houses", "VIVA DECOR", "Najpiękniejsze Polskie Wnętrza w stylu klasycznym i pałacowym".

Jest przedstawicielem produktów Bisazza Bagno zaprojektowanych przez gwiazdę designu Jaimiego Hayona oraz firmy Jasno Shutters. Pracuje tylko z markami na najwyższympoziomie, w których na równi liczy się jakoś wykonania z doskonałym projektem.www.ewaiwnetrze.pl/Goszczdesign