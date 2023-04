1053 Projektowanie wnętrz

Projektuję wnętrza w zgodzie z naturą, uważam, że ważna jest równowaga pomiędzy nami a otaczającym nas krajobrazem. To my tworzymy świat w jakim żyjemy, niech nasze wnętrza żyją razem z nami. Rozumiem potrzeby osób wysoko wrażliwych a także dotkniętych autyzmem czy jego spectrum. Uważam, że wnętrze powinno nie tylko być dla nas wygodnym miejscem do życia i odpoczynku ale także uzupełnieniem naszego charakteru.