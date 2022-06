Pracownia MANGO Studio powstała w Krakowie w 2007 r.

W naszym portfolio uzbierały się realizacje w przeróżnych stylach. Jednakże, od kilku lat z coraz większą intensywnością projektujemy głównie wnętrza stylowe i klasyczne, po to by odkryć, że pochłaniają nas bez reszty i że stały się naszą pasją. Inspirujemy się klasyką w wielu różnych odsłonach: modern art deco, wnętrza nowojorskie, hamptons, klasyczny eklektyzm, new England czy wnętrza paryskie. Dla klientów poszukujących klasycznej, ponadczasowej elegancji we wnętrzach stworzyliśmy markę Mango Classic Design, której realizacje można obejrzeć na stronie www.wnetrzastylowe.pl Specjalizujemy się we wnętrzach mieszkalnych oraz w projektach dla gastronomii (kawiarnie, restauracje, piekarnie, resto bary itp.) 99% naszych projektów realizujemy w standardzie "pod klucz", gdzie przejmujemy na siebie cały ciężar wykonawstwa, zamówień, koordynacji zamówień, pomiarów, transportu, montażu oraz reklamacji materiałów. Dzięki temu klient ma poczucie całkowitego bezpieczeństwa oraz gwarancję, że realizacja przebiegnie całkowicie zgodnie z projektem. Wypracowane przez lata schematy działań, relacje i kontakty biznesowe oraz zebrane doświadczenie pozwalają nam zapewnić kompleksową obsługę całego procesu projektowego wraz z jego prawidłową i sprawną realizacją do stanu „pod klucz”. Inwestujemy swój czas i pełne zaangażowanie, tak by nasi klienci czuli się „doopiekowani” w myśl zasady, że zadowolony klient, tak jak i dobro, zawsze powraca. KONTAKT Karolina Drogoszcz 512 00 33 12 www. mangostudio.pl www.wnetrzastylowe.pl