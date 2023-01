Specjalizujemy się w fotografii wnętrz na portale ogłoszeniowe. Naszym zadaniem jest skłonienie Waszego potencjalnego klienta do chwycenia za telefon i wykonania telefonu do Was. Zdjęcia wnętrz w naszym wykonaniu są bardzo jasne, dzięki czemu wyróżniają się na listach ogłoszeniowych i przyciągają uwagę. W fotografii wnętrz dużą uwagę przykładamy również do kolorów, by odpowiadały tym rzeczywistym i były pozbawione niechcianych zafarbów. Oferujemy zaawansowany retusz ukrywający niechciane elementy (wiszące kable, brzydkie kratki wentylacyjne, wystające rury itp.), aby nic nie odwracało uwagi od głównego tematu zdjęcia i pomieszczenia wyglądały jak najlepiej!

Wykonujemy również Wirtualne Spacery Google Street View oraz na portale ogłoszeniowe i strony internetowe