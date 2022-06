Pani Jurek to marka założona przez Magdę Jurek, artystkę i projektantkę. Cechą jej projektów jest niestandardowe podejście do przedmiotu. Projektuje przedmioty niestatyczne, wychodzące poza swoją stereotypową funkcję i pozwalające na interakcję z użytkownikiem. Konceptualne podejście do przedmiotu i niechęć do dopowiedzenia jego funkcji ale również upodobanie do koloru to wynik studiów malarskich projektantki na warszawskiej ASP. Urodzona w końcu lat siedemdziesiątych, Pani Jurek chętnie czerpie z dziedzictwa tamtych lat: Hołduję hasłu „potrzeba matką wynalazku". Wychowałam się w wielkiej płycie, gdzie przestrzeni jest tak mało, że wszystko trzeba kondensować, może stąd moje zamiłowanie do sprytnych rozwiązań. Lubię wymyślać „patenty". W swoich projektach przestrzega idei zrównoważonego rozwoju i ekologicznego wyboru materiałów. Działa również w Stowarzyszeniu "Z siedzibą w Warszawie", gdzie razem z Edytą Ołdak realizuje projekty społeczne oraz projekty w przestrzeni miasta. Mieszka i pracuje w Ignacowie pod Warszawą.