FOLL || Folie okienne Śląsk

Folie zabezpieczające

W grupie określanej jako folie zabezpieczające znajdują się folie antywłamaniowe, folie ochronne oraz folie bezpieczne. Ich montaż na szklanych powierzchniach ma na celu zabezpieczenie szyby na wypadek uszkodzenia lub rozbicia przy próbie włamania, lub ataku wandalizmu. Może ponadto opóźnić i utrudnić wtargnięcie do środka osoby niepożądanej. Dzięki folii zabezpieczającej pęknięta szyba nie rozpryśnie się na kawałki, tylko utrzyma w okiennej ramie. Osoby, którym zależy na pełnej ochronie, powinny zdecydować się na folie antywłamaniowe (folia antywłamaniowa P2A). Nieco mniejszą trwałością, jednak atrakcyjniejszą ceną odznaczają się folie ochronne (folia antywłamaniowa P1A), klasyfikowane pomiędzy foliami antywłamaniowymi a bezpiecznymi. Zarówno jedne, jak i drugie możemy wykorzystywać w biurach, sklepach, lokalach usługowych, czy w domach – wszędzie tam, gdzie pragniemy zwiększyć swój komfort i bezpieczeństwo. Folie bezpieczne to natomiast produkty rekomendowane w szczególności do przedszkoli, szkół, hal produkcyjnych i punktów gastronomicznych. Wszystkie folie zabezpieczające są całkowicie bezbarwne oraz pokryte warstwą filtra UV. Dzięki temu zaaplikowane na szybie nie pogarszają warunków oświetleniowych we wnętrzu. Filtr UV chroni nas natomiast przed szkodliwym wpływem promieniowania oraz zabezpiecza przedmioty przed blaknięciem.

Folie przeciwsłoneczne

Osobom, które szukają sposobu na obniżenie temperatury we wnętrzach oraz zredukowanie kosztów ponoszonych na klimatyzację polecamy folie przeciwsłoneczne okienne. To świetna ochrona przed słońcem – skuteczna, niedroga, a przy tym w pełni bezpieczna dla zdrowia. Folie przeciwsłoneczne mogą obniżyć temperaturę nawet do kilkunastu stopni, co zdecydowanie poprawi nasze warunki do pracy w porze największych upałów. Folie przeciwsłoneczne występują jako folie metalizowane, folie ceramiczne oraz folie kompozytowe. Pierwsze z nich to folie lustrzane na szyby, ponieważ zaaplikowane na szklanej powierzchni utworzą efekt lustra weneckiego. Dzięki temu zapewnią nam również większą prywatność. Folie metalizowane należą ponadto do najciemniejszych ze wszystkich folii z tej grupy. Jeśli jednak nie zależy Ci na lustrzanym odbiciu, możemy zaproponować Ci folie ceramiczne o bezbarwnej, przezroczystej powierzchni. Mamy ponadto coś „pomiędzy” – specjalnie dla Klientów, którzy lubią łączyć ze sobą różne rozwiązania. Są to folie kompozytowe na okna, napylane zarówno metalami, jak i ceramiką. Z jednej strony dają one delikatny efekt lustra (nie tak mocny, jak folie metalizowane), z drugiej jednak w żadnym stopniu nie ograniczają przedostającego się do środka światła dziennego. Wszystkie folie przeciwsłoneczne samoprzylepne znajdujące się w naszej ofercie zostały pokryte także dodatkową warstwą filtra UV, który redukuje szkodliwy wpływ promieniowania słonecznego.

Folie prywatyzujące

Folie prywatyzujące, wśród których znajdziesz folie mrożone, folie mleczne oraz folie dekoracyjne zagwarantują Ci upragnioną prywatność w każdym miejscu – lokalu, biurze, a nawet w domu. Świetnie sprawdzają się przede wszystkim w gabinetach lekarskich, salonach kosmetycznych, salach wykładowych i konferencyjnych, a także wszędzie tam, gdzie pragniemy osłonić się od spojrzeń i otoczenia zewnętrznego. Folie prywatyzujące zapewniają ochronę przez cały czas, niezależnie od pory dnia i pogody. Ich istotną właściwością jest również to, że pomimo stworzenia prywatnych, komfortowych warunków do pracy i przyjmowania Klientów, nie zaciemniają one naszego wnętrza. Do środka będą ciągle przedostawać się przyjemne, jasne promienie, które dzięki foliom dekoracyjnym, mlecznym i mrożonym staną się jednak łagodniejsze i bezpieczniejsze dla naszych oczu. Folie mrożone wpadają w delikatnie grafitowy odcień. Są również bardziej plastyczne, w związku z czym możesz zdecydować się na przyozdobienie ich oryginalnymi wzorami lub napisami wycinanymi ploterowo. Pięknymi, różnorodnymi strukturami wyróżniają się także należące do tej grupy folie dekoracyjne, dostępne w wielu wariantach do wyboru. Jeśli jednak interesują Cię klasyczne, gładkie folie prywatyzujące o białej lub delikatnie kremowej barwie, idealnym wyborem będą w takim przypadku folie mleczne na okna.

Folie reklamowe

Chcesz uatrakcyjnić swój lokal lub sklep spersonalizowaną reklamą, tak, aby wyróżniał się on z tłumu? A może pragniesz przedstawić nową ofertę lub tymczasową promocję i w ten sposób zdobyć nowych Klientów? Do takich zadań zostały stworzone właśnie folie reklamowe, na których umieścisz dowolną, zaprojektowaną przez siebie lub swojego grafika reklamę. Jeśli nie masz pomysłu, jak się do tego zabrać, chętnie pomożemy Ci w przygotowaniu oryginalnego i ciekawego projektu graficznego! Folie reklamowe to przede wszystkim folie OWV, folie z nadrukiem oraz folie ploterowe. Folie OWV, określane także jako

one way vision

tworzą na szybie efekt zbliżony do lustra weneckiego. Dzięki dziurkowanej strukturze nie ograniczają dostępu światła, a przy tym zapewniają pełną widoczność na zewnątrz. Znakomicie sprawdzają się nie tylko w miejscach pracy, ale także na m.in. środkach komunikacji publicznej takich jak okna pociągów i autobusów. Ich przeciwieństwem są folie z nadrukiem, o gładkiej i jednolitej powierzchni. Mocno redukują one wpadające do środka promienie słoneczne i w odróżnieniu od folii OWV nie pozwalają na obserwację otoczenia. Wśród nich znajdziesz także folie monomeryczne z nadrukiem oraz folie polimeryczne z nadrukiem. Folie reklamowe okienne to również folie ploterowe, dzięki którym stworzysz na drzwiach lub witrynie swojego lokalu dowolną dekorację, wzór, lub napis, jakich nie będzie mieć nikt inny.