W pracowni architektonicznej CADEE GROUP zajmujemy się projektowaniem wnętrz oraz wizualizacją architektury. Naszym celem jest stworzenie przestrzeni, która będzie funkcjonalna, modna, ale i ponadczasowa i przede wszystkim indywidualna czyli dostosowana do potrzeb każdego Klienta. Bo każdy nasz Klient jest inny – dlatego każdy projekt to nowe wyzwanie. Nieustannie dbamy o swój rozwój i podnoszenie kompetencji, aby świadczyć najwyższą jakość usług. Nie ograniczamy się do projektowania tylko w rejonie Poznania – działamy online na terenie całego kraju.