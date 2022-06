Od 1989 roku Renesans Floor In-Lays jest producentem wyjątkowych ręcznie wycinanych intarsji do podłóg drewnianych.

Firma zdobyła swoją sławę w Stanach Zjednoczonych projektując i tworzać na zamówienie klienta podłogi z różnych gatunków drewna. W ciagu 20 lat na rynku Renesans Floor Inlays była dziesięciokrotnie nagradzana w konkursach „Podłoga roku USA” (NWFA Floor of the Year Award) przekształcając się w producenta wyjątkowych ręcznie wycinanych intarsji do podłóg drewnianych, parkietów i mozaik.W 2009 roku produkcja firmy została przeniesiona do Polski jako Renesans Floor In-Lays Po raz pierwszy katalog firmy zostaje zaprezentowany na europejskim rynku oferując udoskonalone nowe wzory, które powstały ze zgłębiania technik intarsji. Wszystkie wzory zostały zaprojektowane przez Eugeniusza Klotz i są ręcznie wycinane wyrzynarką przy użyciu techniki wynalezionej w XVIII wieku przez francuskiego mistrza stolarstwa artystycznego, którym był Andre Charles Boulle. Wzory te pojawiają się w postaci medalionów, paneli, parkietów, bordiurów i dekoracyjnych narożników, a powstają one z różnorodnych gatunków drewna.