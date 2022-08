Korkowo.eu to polska firma, która specjalizuje się w produkcji wyrobów korkowych. Dostarczamy korek na ściany, tablice korkowe oraz korek pod panele do firm i klientów prywatnych w całej Europie. Naszą misją jest dostarczanie naszym klientom wysokiej jakości, ekologicznych produktów, które usprawnią ich codzienne życie. Naszą wizją jest stanie się wiodącym dostawcą produktów korkowych w Europie. Dzięki naszemu zaangażowaniu w jakość i innowacje, jesteśmy na dobrej drodze do osiągnięcia tego celu.