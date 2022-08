Tworzę wnętrza idealnie dopasowane do gustu i potrzeb klientów. Do każdego zlecenia podchodzę indywidualnie, tak aby powstała przestrzeń była tą wymarzoną. W Studio Kontigo wiemy, że tworzenie wymarzonego gniazdka to fascynujący, ale i kosztowny proces, dlatego zawsze trzymamy się założonego budżetu.

Współpraca ze mną pozwoli Ci uniknąć niepotrzebnych poprawek oraz zaoszczędzić czas i pieniądze. Konsultujemy i omawiamy wspólnie wszystkie ważne kwestie i wątpliwości. W swojej ofercie posiadamy pakiety o różnych zakresach, tak abyś mógł wybrać ten idealny dla siebie.





Zapraszam do kontaktu!