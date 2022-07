MicroStucco MikroStiuk 3D alabastrowy,porcelanowy i stiuki marmurowe -luksusowe tynki szlachetne!!! Adamkk www.pieknestiuki.pl Dawne i nowe techniki dekoracji ścian,kolumn,kominków,figur,detali architektonicznych...

Specjalizuję się w autorskiej,stiukowej marmoryzacji (marmuryzacji) imitującej marmury,granity,lapis lazuli,agaty,trawertyny,onyxy itp.Tworzę unikalne efekty i wzory nieosiągalne innymi metodami.Materiały,ich właściwości i kolory dobieram na miejscu u klienta przez co uzyskuję jedyny,niepowtarzalny charakter wystroju.Stosuję wyłącznie składniki naturalne,ekologiczne.Stiuki 3D są oddychające,paroprzepuszczalne i aseptycznenie,nie wymagają wstępnej gładzi! W konserwacji zabytków rewolucyjna technologia pozwala na marmoryzowanie nawet filigranowych elementów architektonicznych z zachowaniem substancji historycznej. Długoletnia praktyka w kraju i za granicą. Certyfikaty.Złota odznaka Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za ochronę nad zabytkami.

"Zbędne słowa kiedy oczy mówią wszystko"."Words are unnecessary.Our eyes say everything". www.pieknestiuki.pl Adamkk Stucco Marmo