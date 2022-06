SOLAR Lighting – Powered by Nature!

SOLAR Lighting to sklep internetowy oferujący nowatorskie i nowoczesne oświetlenie oraz dekoracje świetlne. Nasza firma zaobserwowała duże zapotrzebowanie na nowoczesne rozwiązania w branży oświetlenia. Szczególną uwagę skupiamy na oszczędnościach szeroko rozumianych. Wychodząc na przeciw tym oczekiwaniom prezentujemy ofertę UNIKALNYCH ILUMINACJI ŚWIĄTECZNYCH.

W naszej ofercie znajdą Państwo drzewka świąteczne 🎄Christmas Tree, wykonane z najwyższej jakości materiałów, wytrzymujących najcięższe warunki atmosferyczne. Łatwe i szybkie w montażu. Oferujemy modele od małych 1,85m po monumentalne 10m. Wyższe modele wyposażone są w dodatkowy maszt, na którym zawieszana jest choinka LED, poza drzewami 10m!.

Najciekawszym modelem są drzewka w systemie 1D Door, do zawieszenia na drzwiach wejściowych pozwalające przywitać gości w spektakularny sposób. Dzięki systemowi 1D Door drzewko pozostaje niewidoczne w świetle dziennym, a wieczorem zmienia w się w bajeczną iluminację na drzwiach. Po prostu blask!

W naszej ofercie proponujemy nowatorskie oświetlenie - lampy solarne zasilane wyłącznie energią słoneczną lub światłem dnia, nie wymagające podłączenia do sieci elektrycznej. Przy zakupie tych lamp macie Państwo jeden wydatek, a oszczędności dla budżetu na wiele lat! Nasze lampy dają znaczące redukcje kosztów energii elektrycznej!!!

Lampy z naszej oferty dają światło do minimum 8h! po pełnym naładowaniu baterii. Niektóre modele lamp występują w zestawie z poręcznym pilotem i mają funkcję ściemniania. Inne modele lamp ma wbudowany czujnik zmierzchu, co oznacza że lampy samę załączają się po zmroku. Kolejne modele wyposażone są w czujnik ruchu, co oznacza że lampy załączają się przy najmniejszym ruchu w ich otoczeniu. Niektóre modele opcjonalnie posiadają dodatkowy adapater do doładowania energią elektryczną co umożliwia ich pełne wykorzystanie nawet we wnętrzach. Każde z tych udogodnień pozwala skutecznie podkreślić charakter i zalety tarasu, balkonu, ogrodu, czy domu. Nasze oświetlenie jest bardzo wytrzymałe i trwałe, można je pozostawać na zewnątrz przez 365 dni w roku!

SOLAR Lighting stawia na ekologię.

Wspieramy przeciwdziałania nagminnemu wycinaniu lasów świerkowych!

Zapraszamy!

