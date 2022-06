Studio Minimal to autorska pracownia dwójki młodych wrocławian. Tworzą z potrzeby serca, dzielenia się swoją wizją z innymi i ciekawością do świata natury i designu. Spod ich skrzydeł wylatują głównie stoliki nocne i kawowe, ławy z litego drewna, lampy i inne naturalne dodatki do wnętrz. W Studio Minimal projektowane są również wnętrza w duchu minimalizmu i ekologii.