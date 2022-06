Wnętrza Alicja Galewska

„Firma Wnętrza” to pracownia projektowa i salon sprzedaży materiałów do wykończenia wnętrz. U nas z pomysłów rodzi się projekt, a z projektu realizacje.

Prowadzimy stacjonarny Salon Wnętrz & Łazienek, a także sklep internetowy: wnetrza.shop

Autorską kolekcję designu opracowaną w naszym studio można obejrzeć tu: https://wnetrza.shop/dizajn

Naszą specjalizacją jest projektowanie wnętrz i profesjonalne wykonawstwo. Prowadzimy Salon Wnętrz & Łazienek, gdzie sprzedajemy płytki ceramiczne, gresy, kabiny prysznicowe, wanny, umywalki oraz inne materiały, za pomocą których urządzisz łazienkę marzeń. Stawiamy na jakość i klasę, w naszym sklepie znajdą Państwo wyselekcjonowane materiały do wyposażenia wnętrz dobrane przez architekta i malarkę Alicję Galewską. Działamy na rynku od 1997 roku, głównie na terenie Bełchatowa i województwa łódzkiego, ale nie tylko. Możemy pochwalić się ukończonymi inwestycjami w Warszawie, stworzyliśmy projekty mieszkań, zadbaliśmy od staranne wykonawstwo i dostarczyliśmy materiały do realizacji pomysłów zawartych w projekcie. Sprowadzamy nowości do salonu, utrzymujemy kontakty z międzynarodowymi producentami. Śledzimy trendy w światowym designie. Możemy pochwalić się wieloma udanymi projektami wnętrz np. klubu Skry Bełchatów, sieci salonów PAWO, siedzibą Wod - kanu w Bełchatowie.