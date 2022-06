Jesteśmy małżeństwem architektów. Poznaliśmy się na studiach w Gliwicach i od tego czasu architektura nieustannie jest w naszych sercach. Mamy dwójkę wspaniałych dzieciaków, które podwajają naszą życiową radość. Od ponad dwunastu lat działamy czynnie w naszej rodzinnej pracowni architektonicznej PAB Janiny Dunal w Częstochowie. Z radością łączymy tu marzenia Inwestora i swoje ambicje zawodowe. Jesteśmy otwarci na to co nowe, a do każdego zlecenia pochodzimy z tą samą fascynacją i energią jak do pierwszego. W pracy najważniejszy jest dla nas człowiek i jego potrzeby, a współpracę z nim staramy się tworzyć na wzajemnym zrozumieniu i zaufaniu. Na początku 2011 roku utworzyliśmy AWX2 BLOG – miejsce gdzie inspirujemy naszych klientów do odkrywania swojej strony architektury. Wychodząc na przeciw naszym nowym, poznanym poprzez blog, klientom w styczniu 2013 roku utworzyliśmy naszą autorską pracownie AWX2 ARCHITEKCI.