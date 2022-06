IMKAdesign to ręcznie wytwarzane produkty użytkowe oraz dekoracyjne, o

unikatowym charakterze. Wszystkie produkty wytwarzane są ręcznie, w unikatowej technice barwienia masy lejnej, oznacza to że kolory, nie są uzyskiwane w tradycyjny sposób, w procesie szkliwienia, a już w początkowej fazie pracy, poprzez ręczne barwienie masy z użyciem różnego rodzaju mieszanek pigmentowych, oraz tlenków. Każda z form zalewana jest kilkukrotnie barwioną masą, a wzory powstające na powierzchni są wynikiem ręcznego szlifowania zewnętrznej warstwy, dzięki czemu każdy wyrób jest unikatowy. Produkty wykonywane są z porcelany, oraz kamionki, wypalane w temperaturze 1260C dzięki czemu są w pełni funkcjonalne, i dopuszczone do kontaktu z żywnością.