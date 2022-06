Biuro projektowe DeCandia Design powstało z myślą o kreowaniu luksusowych, niepowtarzalnych wnętrz. Projektantka i właścicielka biura Ilona DeCandia Knapik posiada wieloletnie doświadczenie w projektowaniu i aranżacji wnętrz, które zdobyła w Polsce i za granicą. Szeroka gama realizowanych projektów dla klientów indywidualnych, jak i małych i dużych przedsiębiorstw sprawiają, że jest ona profesjonalistką w zakresie designu i aranżacji wnętrz. W swojej pracy bazuje na doświadczeniu zdobytym w trakcie kształcenia, podróży oraz licznych realizacji zleceń różnego typu – od mieszkań prywatnych, przez lokale usługowe, po powierzchnie biurowe.

Projektowanie wnętrz to pasja, która wypełnia każdy dzień naszego życia. Z tego powodu staramy się ją realizować tak, aby projektowane przez nas wnętrze było miejscem, w których chce się przebywać i do którego chętnie się wraca. Nie trzymamy się sztywno sezonowych trendów, ponieważ przyświeca nam idea oryginalnych i ponadczasowych wnętrz, które po kilku latach nadal będą zachwycać tak samo, jak zachwycają w dniu zakończenia realizacji. Każda przestrzeń daje tysiące możliwości jej aranżacji, stąd do każdej z nich podchodzimy z dużym entuzjazmem. Nie zapominamy jednak o tym, że kluczem do idealnego wnętrza jest porozumienie i współpraca pomiędzy designerem, klientem i daną przestrzenią.